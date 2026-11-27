Japon : les touristes admirent les couleurs d'automne éclatantes à Kyoto

Des touristes vêtus de kimonos posent pour des photos au milieu des feuilles d'automne près du temple Kiyomizu-dera à Kyoto, le 25 novembre 2026 ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )

Touristes étrangers comme japonais s'émerveillent devant les teintes rouges et jaunes éclatantes de l'automne à Kyoto, qui transforment temples, jardins et montagnes de la ville en un feu d'artifice de couleurs.

L'ancienne capitale du Japon est connue pour ses cerisiers en fleurs au printemps, mais l'automne est aussi une saison prisée des touristes, en particulier pour les visiteurs japonais désireux de profiter de la tradition séculaire consistant à admirer les couleurs flamboyantes des arbres.

"Les feuilles d'automne sont magnifiques", a déclaré à l'AFP Rie Segawa, une visiteuse de 34 ans venue d'Osaka, ajoutant que ces couleurs la faisaient se "sentir apaisée".

Des touristes se tiennent sur un balcon du temple Kiyomizu-dera, d'où ils admirent les feuilles d'automne et la ville de Kyoto, le 25 novembre 2026 ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )

"Les voir devenir rouges me rend heureuse, car cela me permet de voir le changement des saisons", a-t-elle expliqué.

Anthony Piglioni, venu de France, a déclaré avoir beaucoup entendu parler de la célèbre saison des cerisiers en fleurs, mais que "les couleurs sont tout aussi belles qu'au printemps".

"C'est incroyable (...) les couleurs, les paysages (...) très zen, très relaxant", a déclaré à l'AFP l'homme de 37 ans.

Kyoto possède une longue tradition d'admiration des couleurs automnales. Durant l'époque Heian, entre la fin du VIIIe siècle et la fin du XIIe siècle, lorsque la ville était la capitale impériale du Japon, l'observation des feuilles d'automne constituait un important passe-temps saisonnier parmi l'aristocratie, au même titre que l'observation des cerisiers en fleurs au printemps.

Des touristes vêtus de kimonos posent pour des photos près des feuilles d'automne, à côté du temple bouddhiste Nanzen-ji, à Kyoto, le 25 novembre 2026 ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )

Les aristocrates se rendaient dans les montagnes et composaient des poèmes célébrant la beauté des couleurs de l'automne.

Au fil du temps, des arbres tels que les érables japonais ont été plantés dans les résidences aristocratiques, les temples et les jardins de Kyoto.

Selon les scientifiques, le changement climatique retarde au Japon la célèbre saison des couleurs d'automne, repoussant le pic des feuillages rouges et jaunes, même si cette année les couleurs sont apparues aux dates habituelles à Kyoto.