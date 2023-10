Japon: léger rebond de la production industrielle et recul du chômage en septembre

La production industrielle au Japon a faiblement rebondi en septembre de 0,2% sur un mois, décevant les analystes, et le chômage a reculé à 2,6%, selon des données publiées mardi.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg avait tablé sur un rebond nettement plus marqué de la production industrielle, à +2,5%, après deux mois consécutifs de recul.

Les expéditions de biens manufacturés japonais ont progressé de 0,4% en septembre, tandis que les stocks ont diminué de 1,1%, selon des chiffres préliminaires du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

La production a le plus progressé dans les secteurs des véhicules à moteur, des machines pour les entreprises et des produits en céramique, pierre et argile, selon le Meti.

Les entreprises industrielles, sondées par le ministère, s'attendent à une nouvelle augmentation de leur production en octobre avant une chute en novembre.

"La faiblesse surprenante de la production industrielle japonaise en septembre, clôturant un trimestre de baisse, nous conforte dans l'idée que le PIB s'est contracté au troisième trimestre", a commenté Taro Kimura de Bloomberg Economics.

Le chômage a par ailleurs diminué au Japon en septembre, à 2,6% de la population active, selon des données corrigées des variations saisonnières publiées séparément mardi par le ministère des Affaires intérieures.

Le ratio entre les offres et les demandes d'emploi est lui inchangé à 1,29 comme les deux mois précédents, signifiant qu'il y avait 129 offres d'emploi pour 100 demandes.