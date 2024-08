Japon : Le typhon Shanshan, extrêmement puissant, frappe l'île de Kyushu

Vent et pluie à Fukuoka, dans le sud du Japon, avant le passage du typhon Shanshan le 29 août 2024 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le typhon Shanshan, attendu au Japon comme le plus puissant de l'année, a touché terre jeudi matin sur l'île principale du sud du Japon, Kyushu, provoquant les premiers dégats.

"Le centre du typhon N.10 a touché terre près de la ville de Satsumasendai, dans le département de Kagoshima, vers 08h00 (23h00 GMT mercredi), a indiqué l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Selon les opérateurs, 254.610 foyers étaient privés d'électricité en début de journée dans la région en raison du passage de Shanshan, accompagné de fortes pluies et de rafales de vent allant jusqu'à 252 km/h.

Vue satellite du typhon Shanshan s'approchant de l'île japonaise de Kyushu le 28 août 2024 ( Japan Meteorological Agency / Handout )

Face à cette situation, les autorités avaient déclenché mercredi leur plus haute "alerte spéciale" pour vents violents, fortes pluies et vagues de submersion.

"Veuillez faire preuve d'une vigilance maximale contre les tempêtes violentes, les vagues et les marées hautes à Kagoshima, ainsi que contre les glissements de terrain, les inondations dans les zones basses et les débordements de rivières dans le sud de Kyushu", a averti très tôt jeudi la JMA.

- Risque de catastrophes -

"Veuillez également noter que le risque de catastrophes dues aux fortes pluies peut rapidement augmenter dans l'ouest du Japon d'ici vendredi", ajoute la JMA.

Une maison emportée par un glissement de terrain à Gamagori, au Japon, le 28 août 2024 ( Gamagori City Hall / Handout )

Deux départements du sud de l'île de Kyushu devraient recevoir en 48h près de la moitié de la quantité annuelle reçue. A Kagoshima et Miyazaki, 500 mm de pluie en l'espace de 24h jusqu'à jeudi matin sont attendus, puis à nouveau 600 mm en 24h jusqu'à vendredi matin, selon la JMA.

Le géant de l'automobile Toyota a annoncé mercredi suspendre sa production dans ses 14 usines au Japon entre mercredi après-midi et jusqu'à jeudi soir.

Par ailleurs, trois membres d'une même famille sont morts après qu'un glissement de terrain a enseveli une maison à Gamagori, une ville de la préfecture centrale d'Aichi, a rapporté tôt jeudi l'agence de presse Kyodo, citant des responsables du gouvernement local.

Parmi les personnes décédées figurent un couple de septuagénaires ainsi que leur fils d'une trentaine d'années, tandis que deux femmes d'une quarantaine d'années ont été blessées, a précisé l'agence de presse.

Bandes de protection sur les vitrines et les portes d'une supérette à Fukuoka, dans le sud du Japon, avant le passage du typhon Shanshan le 29 août 2024 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

La compagnie aérienne Japan Airlines a annulé 172 vols intérieurs et 6 vols internationaux mercredi et jeudi. Sa concurrente ANA a annoncé avoir annulé 219 vols intérieurs et 4 internationaux entre mercredi et vendredi.

Les compagnies ferroviaires gérant les lignes à grande vitesse, les Shinkansen, ont d'ores et déjà annoncé que des trains pourraient également être annulés en fonction des conditions météorologiques cette semaine dans tout l'archipel.

Le typhon devrait parcourir le Japon d'ouest en est durant tout le reste de la semaine.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet dernier.

Du 15 au 17 août, un autre typhon, Ampil, avait provoqué l'annulation de nombreux trains et vols au Japon mais n'avait fait que des blessés légers et des dégâts mineurs alors qu'il remontait la côte Pacifique au large de la région de Tokyo.