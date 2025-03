Japon: la pluie offre un répit face au pire incendie de forêt depuis 50 ans

Des personnes observent des volutes de fumée s'échappant d'une montagne, près de la ville d'Ofunato, dans la région japonaise d'Iwate, le 5 mars 2025 ( AFP / Toshifumi KITAMURA )

Les autorités continuent mercredi de lutter contre le pire incendie de forêt au Japon depuis un demi-siècle, qui a fait un mort et forcé près de 4.000 personnes à évacuer, espérant que la pluie qui a commencé à tomber dans le nord du pays soulagera leur tâche.

L'incendie, qui frappe la région d'Iwate (nord-est), déjà durement touchée par le tsunami meurtrier de mars 2011, a embrasé quelque 2.900 hectares, selon l'agence de gestion des incendies et des catastrophes, soit l'équivalent de plus du quart de la superficie de Paris.

Plus de 2.000 pompiers sont mobilisés, pour la plupart déployés depuis d'autres régions du pays.

"Nous nous efforçons (...) d'éteindre l'incendie avec la plus grande capacité possible de lutte", a déclaré mercredi Kiyoshi Fuchigami, maire d'Ofunato, le chef-lieu local, disant avoir de "grands espoirs" que la neige et la pluie aideront à éteindre l'incendie.

Mercredi matin, heure locale, la visibilité était mauvaise dans la région, avec des vagues de pluie mêlées à de la neige, ont constaté des journalistes de l'AFP, qui ont vu et senti des volutes de fumée blanche s'échapper d'une montagne.

Près de 4.000 personnes vivant à proximité des zones en proie aux flammes avaient fui la zone en fin de journée mardi, sur les quelques 4.500 personnes ayant reçu l'avis d'évacuation émis par les autorités.

"Je n'avais jamais vu un tel incendie. Il était gigantesque et se propageait rapidement", raconte Mitsuo Otsubo, un habitant de 85 ans qui a fui la région pour se réfugier chez un proche.

"Il n'a ni plu, ni neigé cette année. Heureusement, il a plu aujourd'hui. Je ne peux qu'espérer que cela permette de contenir la situation", ajoute ce producteur d'algues et de coquilles Saint-Jacques dans la région.

Une autre habitante âgée de 86 ans -- qui a souhaité garder l'anonymat -- a affirmé avoir "vu une énorme quantité de fumée s'élever, puis les flammes."

"Le vent était très fort et j'étais tellement abasourdie que mon pouls est devenu irrégulier", a-t-elle ajouté.

- Solidarité -

Des personnes sont évacuées en raison de l'incendie qui frappe la région d'Iwate, dans le nord-est du Japon, le 5 mars 2025 ( AFP / Toshifumi KITAMURA )

Des initiatives locales de solidarité ont vu le jour face à l'ampleur de l'incendie.

"En voyant tous ces gens qui fuyaient la catastrophe s'entasser dans des abris sans pouvoir se laver correctement, je me suis dit que je voulais les aider à profiter d'un grand bain chaud", témoigne le propriétaire de l'établissement thermale "Ofunato onsen", Toyoshige Shida, lui-même survivant du tsunami de 2011 qui avait submergé l'une des auberges qu'il tenait à l'époque.

Au lendemain du début de l'incendie, cet homme de 60 ans a décidé de venir en aide aux évacués d'un refuge à proximité des zones incendiées, et de les amener dans son établissement.

Depuis, une navette a été mise en place par la ville d'Ofunato et transporte chaque jour des centaines de personnes évacuées entre le refuge et les thermes de M. Shida.

"J'espère qu'elle (la pluie) empêchera le feu de se propager davantage, mais je me demande toutefois dans quelle mesure elle peut aider à l'éteindre", a-t-il ajouté.

Les feux de forêts font rage dans la région d'Iwate, alors que le Japon a connu son été le plus chaud jamais enregistré et que le changement climatique fait grimper les températures sur le globe.

Il s'agit au Japon de l'incendie de forêt le plus dévastateur depuis 1975, date à laquelle 2.700 hectares avaient brûlé à Kushiro, dans le nord de l'île de Hokkaido.

A Ofunato, les précipitations ont seulement atteint 2,5 millimètres en février, battant ainsi à la baisse le précédent record de 4,4 millimètres en 1967 et se situant en dessous de la moyenne habituelle de 41 millimètres.

Depuis vendredi, "il n'y a pas eu de pluie, ou très peu, voire pas du tout" à Ofunato, a déclaré un responsable de l'agence météorologique locale, mardi en fin de journée.

"Le fait que les équipes de pompiers soient renforcées chaque jour et que l'incendie dure depuis une semaine montre l'ampleur de la sécheresse et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés", a confirmé M. Fuchigami, le maire d'Ofunato.