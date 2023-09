Japon: la croissance au 2T revue en baisse à 1,2% (contre 1,5% initialement)

La croissance du Japon, troisième puissance économique mondiale, a été revue vendredi en légère baisse pour le deuxième trimestre, des données qui confirment de sérieux points faibles dans la reprise de l'activité et présagent des difficultés pour la suite.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1,2% comparé au premier trimestre en données ajustées des variations saisonnières, contre 1,5% lors d'une première estimation à la mi-août, selon des chiffres révisés du gouvernement.

Le repli de la consommation des ménages nippons, souffrant de l'inflation et de la dépréciation du yen, a été plus important qu'initialement annoncé (-0,7% contre -0,5% au départ).

Et surtout, les investissements non résidentiels des entreprises ont nettement baissé (-1%), alors qu'ils avaient été estimés stables auparavant.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à une révision de la croissance un peu plus modeste, à 1,4% sur un trimestre.

Le PIB japonais sur la période avril-juin a été tiré par le dynamisme des exportations du pays (+3,1%, contre +3,2% initialement) combiné à une chute simultanée des importations (-4,4% contre -4,3% lors de la première estimation) sur fond du reflux des prix mondiaux des hydrocarbures.

- Chant du cygne de la reprise japonaise? -

Mais les économistes sont unanimes à penser que cette performance était exceptionnelle et que le second semestre sera plus difficile.

De nouveaux indicateurs publiés ces dernières semaines en témoignent déjà: les exportations du pays ont légèrement reculé en juillet pour la première fois en deux ans, et le recul de la production industrielle au cours du même mois a été plus important que prévu.

La consommation des ménages nippons a même sombré de 5% en juillet sur un an en données corrigées de l'inflation, un cinquième mois de baisse d'affilée et une nouvelle chute mensuelle record depuis début 2021.

"Avec la baisse des dépenses des ménages et des investissements des entreprises, il est difficile d'échapper à l'impression que la reprise post-pandémie du Japon s'est s'éteinte prématurément", a commenté vendredi dans une note l'économiste Stefan Angrick de Moody's Analytics.

Taro Saito, de l'institut de recherche NLI Research Institute, juge lui "inévitable" une contraction de l'économie japonaise au troisième trimestre "en raison d'une chute de la demande extérieure".

La fragilité sous-jacente de la croissance au deuxième trimestre devrait encourager le gouvernement nippon à continuer d'aider les ménages et les entreprises pour atténuer l'impact de l'inflation, qui reste élevée par rapport aux très faibles niveaux auxquels l'archipel était accoutumé depuis des décennies (3,1% en juillet sur un an hors produits frais).

Cela devrait aussi inciter la Banque du Japon (BoJ) à maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante pour soutenir l'économie, même si cette position, totalement à rebours des banques centrales occidentales, fragilise le yen et donc la consommation des ménages nippons.

Le yen est retombé ces derniers jours à ses plus bas niveaux en dix mois face au dollar, ce qui a relancé des spéculations sur une éventuelle prochaine intervention du Japon sur le marché des changes pour soutenir sa monnaie, comme à l'automne dernier.