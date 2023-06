Japon: la croissance au 1T révisée à la hausse (+0,7% sur un trimestre)

Le Produit intérieur brut (PIB) du Japon au premier trimestre a été révisé jeudi en hausse, grâce à des investissements plus importants que prévu des entreprises privées, qui semblent avoir profité de l'amélioration de la situation sur les chaînes d'approvisionnement.

La croissance économique a atteint 0,7% sur un trimestre selon des données du gouvernement, contre 0,4% lors de l'estimation initiale il y a trois semaines.

La croissance des investissements non résidentiels des firmes privées a notamment été bien plus importante que le chiffre initial (1,4% contre 0,9% précédemment), suggérant que les entreprises nippones restent plutôt confiantes malgré le ralentissement économique mondial attendu.

Ayant visiblement profité de la diminution des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, les entreprises du pays ont augmenté leurs stocks au cours du trimestre écoulé, ce qui a contribué positivement au PIB.

L'économie japonaise est toujours en mode rattrapage après la pandémie de Covid-19, les dernières restrictions sanitaires ayant été levées plus tardivement dans le pays qu'aux Etats-Unis et en Europe.

De nouveau accueillis à bras ouverts, les touristes étrangers commencent à revenir en masse dans l'archipel depuis quelques mois, et leurs dépenses sur place sont une manne bienvenue pour soutenir la consommation et l'activité dans les services.

La croissance de la consommation des ménages nippons sur la période janvier-mars a été toutefois un peu plus faible que lors de la première estimation (0,5% contre 0,6% initialement).

Au cours des prochains trimestres, les dépenses des ménages pourraient encore ralentir selon les économistes, alors que l'inflation rogne le pouvoir d'achat, faute de hausses de salaires suffisantes.

La consommation des ménages a ainsi chuté en avril (-4,4% sur un an en termes réels, -1,3% sur un mois), sa plus forte baisse en variation annuelle depuis plus de deux ans, selon des données publiées mardi.

Le ralentissement économique mondial devrait continuer de peser sur les exportations nippones, lesquelles ont déjà reculé de 4,2% au premier trimestre comparé aux trois mois précédents, un chiffre inchangé par rapport à la première estimation.

Mais cet impact négatif sur le PIB est atténué par la baisse des importations japonaises en parallèle, sur fond du reflux des prix mondiaux des hydrocarbures.