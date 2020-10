Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon: La BoJ dispose d'autres outils face à la crise, dit Kuroda Reuters • 12/10/2020 à 15:32









JAPON: LA BOJ DISPOSE D'AUTRES OUTILS FACE À LA CRISE, DIT KURODA par Leika Kihara TOKYO (Reuters) - Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, a fait savoir lundi que la banque centrale était prête à prendre des mesures d'assouplissement supplémentaires et qu'elle n'était pas à court d'outils pour amortir le choc économique de la pandémie de COVID-19. Haruhiko Kuroda a déclaré que l'économie japonaise avait atteint un plus bas sur la période allant d'avril à juin et que la situation générale semblait "bien meilleure" qu'il y a quelques mois avec des exportations, une production et des dépenses d'investissement "assez solides". La consommation, en particulier dans les services, est néanmoins assez faible et risque de le rester pendant encore un certain temps à moins que le monde scientifique ne parvienne à mettre au point un vaccin efficace contre le COVID-19, a-t-il ajouté. "Nous allons surveiller de près l'impact du COVID-19 et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures d'assouplissement supplémentaires si nécessaire", a déclaré Haruhiko Kuroda lors d'un séminaire en ligne organisé par l'Institute of International Finance. "La BoJ n'est pas à court d'outils monétaires. Nous disposons de beaucoup d'outils pour contrer (les dommages causés par le COVID-19). Nous sommes flexibles et innovants lorsqu'il est question d'envisager les mesures à prendre", a-t-il dit. Face au choc économique lié à la crise sanitaire, la BoJ a assoupli sa politique monétaire à deux reprises cette année, principalement en augmentant les achats d'actifs et en créant une nouvelle facilité de crédit destinée aux petites entreprises. De nombreux analystes estiment toutefois que la banque centrale est désormais à court d'options, ses taux d'intérêt à court terme étant déjà en territoire négatif (-0,1%) avec pour conséquence de comprimer les marges des institutions financières. (Leika Kihara, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.