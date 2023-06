Japon: l'inflation ralentit en mai (3,2% sur un an hors produits frais)

L'inflation au Japon a légèrement décéléré en mai (+3,2% sur un an hors produits frais), selon des données du gouvernement nippon publiées vendredi.

Le consensus d'analystes sondés par Bloomberg s'attendait à un ralentissement plus important, à +3,1%, après +3,4% en avril.

Ce ralentissement, après le sursaut du mois précédent, va dans le sens des prévisions de la Banque du Japon (BoJ), qui table sur un net coup de frein à la hausse des prix à la consommation dès l'exercice 2023/24 démarré le 1er avril, et qui a de nouveau maintenu la semaine dernière sa politique monétaire ultra-accommodante.

L'inflation s'est inscrite à 3% sur l'exercice 2022/23 hors produits frais, un plus haut depuis 41 ans au Japon sous l'effet de la flambée des prix du pétrole et du gaz l'an dernier dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine, et au-delà de l'objectif de 2% de la BoJ.

Mais celle-ci a dit fin avril prévoir un ralentissement à 1,8% en 2023/24, estimant que la croissance économique et les hausses de salaires ne devraient pas être suffisantes pour soutenir durablement l'inflation, alors que la pression des prix de l'énergie s'est calmée.

Elle table aussi sur une "atténuation" des effets de la répercussion des hausses de coûts liés aux importations sur les prix de vente.

La BoJ "poursuivra avec ténacité son assouplissement monétaire, afin que l'objectif d'inflation de 2% soit maintenu de manière continue et durable, en accompagnant des hausses de salaires", a répété la semaine dernière le gouverneur de l'institution, Kazuo Ueda.