( AFP / RICHARD A. BROOKS )

L'inflation au Japon a de nouveau accéléré en octobre, poussée par le renchérissement de l'énergie et des prix alimentaires, ce qui devrait conforter la banque centrale nippone (BoJ) dans de nouveaux durcissements de sa politique monétaire.

Les prix à la consommation hors produits frais ont augmenté de 2,2 % sur un an en octobre contre 2,1 % en septembre et 1,7 % en août, selon des données officielles publiées vendredi.

Ce chiffre est un peu en deçà des 2,3 % anticipés par les experts sondés par l'agence Bloomberg.

Cette poussée inflationniste qui s'accentue depuis l'été s'explique notamment par une hausse des prix des produits alimentaires (+2,2 %, hors produits frais) qui alourdit le panier des ménages nippons.

En incluant les produits frais, l'inflation est de 2,3 %. Les prix des légumes frais ont bondi de 8,1 %, ceux des laitues doublant quasiment sur un an, après des mois de météo maussade.

Plus généralement, l'affaiblissement persistant du yen face au dollar renchérit en effet les produits importés, dont le coût de transport a par ailleurs explosé à l'unisson des cours mondiaux du pétrole sur fond de conflit au Moyen-Orient.

Les prix de l'énergie au Japon ont d'ailleurs nettement augmenté le mois dernier (+2,2 %), le gaz de ville grimpant de 5,3 %.

Les subventions accordées par le gouvernement pour alléger la facture d'essence et d'électricité des ménages et entreprises ont été réduites, et "les tarifs de l'électricité se renchérissent à nouveau pour la première fois depuis un an", observe Marcel Thieliant, expert de Capital Economics.

"Bien que le gouvernement prévoie de rétablir ces subventions durant l'hiver, celles-ci ne seront plus aussi généreuses qu'à l'accoutumée. Avec des tarifs hors subventions atteignant des niveaux records, les prix des services publics devraient bientôt progresser à un rythme à deux chiffres", insiste-t-il.

Cependant, au-delà d'un plan de relance massif, le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi a décidé d'appliquer un abaissement drastique de la taxe sur la consommation des produits alimentaires, de 8 % à 1 %, à partir d'avril 2027, ce qui devrait soulager les prix à partir de sa mise en place.

En excluant à la fois l'alimentation et l'énergie, l'inflation s'est établie à 2,2 % en octobre. Cela représente un ralentissement par rapport à septembre (2,4 %), mais c'est toujours au-delà de la cible de 2 % fixée par la Banque du Japon.

L'institution a déjà relevé à la mi-septembre ses taux afin de contrer les vives tensions inflationnistes provoquées par la flambée des cours énergétiques.

Et les derniers chiffres sur les prix à la consommation pourraient la convaincre de poursuivre ce durcissement : les analystes attendent un nouveau relèvement des taux lors de sa réunion de décembre.

La BoJ a d'ailleurs déclaré en octobre atteinte sa cible d'inflation, plus de 13 ans après avoir fixé cet objectif visant à sortir le pays de la déflation.