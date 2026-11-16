Japon : l'économie à l'arrêt au troisième trimestre, l'inflation et la météo pèsent

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

L'économie japonaise a connu un coup d'arrêt au troisième trimestre, avec un PIB identique au trimestre précédent, plombée par une météo exécrable, un séisme et les tensions inflationnistes provoquées par le conflit au Moyen-Orient.

Selon des données officielles publiées lundi, la croissance en termes réels de la quatrième économie mondiale a été nulle (+0,0 %) en juillet-septembre par rapport au trimestre précédent, en-deçà des anticipations des analystes sondés par Bloomberg qui prévoyaient une progression de 0,1%.

Et ce après une croissance déjà modeste de 0,4 % du PIB nippon au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent.

Sur un an, l'économie reste en hausse, avec une croissance de 1,1 % au troisième trimestre.

"Le trimestre écoulé marque une deuxième contraction consécutive de la consommation. Parallèlement, la forte hausse des importations de pétrole a amputé la croissance du PIB d'un montant équivalent à l'apport lié à la constitution de stocks publics", analyse Marcel Thieliant, du cabinet Capital Economics.

"Vents contraires"

L'archipel reste ainsi miné par une consommation atone. La consommation privée "a probablement stagné durant l'été, les typhons et les fortes pluies ayant dissuadé les consommateurs de se rendre dans les magasins", observe Taro Kimura, de Bloomberg Economics.

Surtout, l'inflation, qui a encore fortement accéléré en septembre (+2,1 % sur un an, hors produits frais), pèse sur les ménages.

L'impact de la guerre au Moyen-Orient continue de doper les prix des carburants mais aussi ceux des produits alimentaires, tandis que l'affaiblissement du yen renchérit les produits importés.

Au total, la consommation privée en termes réels a reculé de 0,3 % au troisième trimestre, a indiqué lundi le gouvernement.

Autre facteur pénalisant pour la croissance : une stagnation des exportations nettes, qui s'explique en partie par le séisme survenu fin juillet dans le sud-ouest de l'archipel, entraînant la fermeture d'usines.

Dans ce contexte, les mesures de soutien gouvernementales et un rebond de l'investissement des entreprises n'ont pas suffi à maintenir la croissance du PIB en territoire positif.

Mais "compte tenu des vents contraires liés à l'aggravation de la situation en Iran, l'économie intérieure fait preuve de résilience", tempère Shumpei Fujita, économiste chez Mitsubishi UFJ Research.

L'économie "devrait poursuivre une reprise modérée portée par un redressement de la demande intérieure, et ce grâce à une situation solide en matière d'emploi et de revenus, et l'amélioration des bénéfices des entreprises", assure-t-il.

Resserrement monétaire

Le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi s'attache à conforter l'activité via des mesures de relance, notamment des subventions sur le carburant et un rabais sur la taxe à la consommation pour l'alimentaire.

D'après les experts, ce chiffre morose sur la croissance économique ne devrait donc pas dissuader la Banque du Japon (BoJ) de remonter à nouveau ses taux, comme attendu, lors de sa réunion de décembre.

L'institution a récemment déclaré avoir atteint son niveau-cible d'inflation de 2 % plus de treize ans après l'avoir adopté.

"La stagnation du PIB n'empêchera probablement pas la BoJ de durcir davantage sa politique. En réalité, il semble de plus en plus probable que la Banque doive le faire de manière plus vigoureuse qu'initialement anticipé, alors que l'inflation est sur le point de s'envoler", juge même M. Thieliant.

En dépit de la performance morose du troisième trimestre, "la croissance du PIB dépassera la prévision médiane du gouvernement sur l'ensemble de l'exercice fiscal débuté en avril, même si l'activité devait stagner au cours des deux prochains trimestres", relève-t-il.

Pour autant, en raison de sa faible croissance, le Japon devrait se voir relégué en 2027 au rang de sixième économie mondiale, l'Inde et l'Allemagne lui passant devant, selon les projections du Fonds monétaire international (FMI).