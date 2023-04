Japon: inflation stable en mars (3,1% sur un an hors produits frais)

La hausse des prix à la consommation au Japon est restée stable en mars hors produits frais (3,1% sur un an), selon des données gouvernementales publiées vendredi, alors que les économistes s'attendaient à une petite décélération.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg misait en effet sur une hausse de 3%, ce qui aurait marqué un nouveau ralentissement après 3,1% en février et un pic de 4,2% en janvier, une inflation record au Japon depuis 1981, liée à la flambée des prix de l'énergie et d'autres matières premières.

Mais désormais, ce ne sont plus les prix de l'énergie, qui ont décru et qui sont aussi atténués par des aides de l'Etat aux ménages, qui tirent l'inflation japonaise: comme en février déjà, la hausse des prix à la consommation excluant les produits frais ainsi que l'énergie a été supérieure en mars (3,8%) et a même de nouveau accéléré (3,5% en février).

"Une répercussion tardive des prix de production plus élevés sur les consommateurs maintiendra la pression sur l'inflation à court terme", prédit l'économiste Stefan Angrick dans une note de Moody's Analytics.

L'inflation est supérieure à la cible de 2% hors produits frais de la Banque du Japon (BoJ) depuis un an, et elle pourrait se maintenir au-delà de cet objectif pour encore longtemps, selon les économistes de la banque néerlandaise ING.

Mais contrairement aux autres grandes banques centrales, la BoJ n'a pas resserré jusqu'à présent les conditions du crédit, estimant que l'inflation au Japon devrait nettement ralentir dès cette année, faute d'être entretenue par une croissance économique et des hausses de salaires suffisantes.

Le nouveau gouverneur de la BoJ, l'économiste Kazuo Ueda, doit rendre vendredi prochain sa première décision monétaire depuis son entrée en fonction début avril.

Malgré la résistance de l'inflation en mars et les dommages collatéraux causés par la politique actuelle de la BoJ, dont un marché obligataire nippon distordu par ses interventions massives, M. Ueda pourrait choisir le statu quo dans l'immédiat.

L'économie japonaise n'est pas "dans une situation nécessitant une hausse significative des taux" d'intérêt, avait-il estimé au lendemain de son arrivée à la tête de la BoJ.

"Le ralentissement de l'inflation mondiale et de nouvelles aides du gouvernement permettront d'atténuer les pressions sur les prix plus tard" cette année au Japon, convient aussi M. Angrick de Moody's Analytics.

Les négociations salariales annuelles au Japon (shunto) ont abouti cette année à une hausse des salaires de 3,8% en moyenne dans les grandes entreprises japonaises, un record depuis 30 ans.

Mais il n'est pas certain qu'une hausse aussi marquée soit rééditée l'an prochain, et encore moins que les petites et moyennes entreprises japonaises, qui emploient entre 60 et 70% des actifs du pays, soient en mesure de faire un effort similaire sur les salaires.

Par conséquent, "un changement majeur de politique monétaire est improbable" à court terme au Japon, juge M. Angrick.