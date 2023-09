Japon: inflation stable en août, à 3,1% hors produits frais

L'inflation est restée stable au Japon en août, à 3,1% sur un an hors produits frais comme en juillet, selon des données officielles publiées vendredi quelques heures avant l'issue d'une réunion de la Banque du Japon (BoJ).

Les économistes du consensus de l'agence Bloomberg s'attendaient à un mini-ralentissement de la hausse des prix à la consommation, à 3% hors produits frais.

En excluant également l'énergie, la hausse des prix a été plus marquée (4,3%), une croissance inchangée là aussi par rapport à juillet.

L'inflation au Japon a été d'abord tirée en 2022 par la flambée des prix de l'énergie dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais depuis le début de cette année ce sont d'autres postes de dépenses qui la nourrissent, comme par exemple les dépenses pour la culture et les loisirs en août.

La ténacité de l'inflation complique la donne pour la BoJ, qui à rebours des grandes banques occidentales a maintenu jusqu'à présent sa politique monétaire ultra-accommodante, préférant attendre d'être certaine que l'inflation au Japon pourra se maintenir de manière stable autour de sa cible de 2%.

L'institution a néanmoins procédé à des ajustements à la marge en décembre dernier puis en juillet de cette année, en lâchant un peu de lest sur son contrôle étroit des rendements obligataires japonais à dix ans destiné à les maintenir très bas.

Et son gouverneur Kazuo Ueda a semé le trouble plus tôt ce mois-ci en déclarant à un journal japonais que la fin de la politique de taux directeur négatif de la BoJ, en place depuis 2016, était une option possible si l'institution devenait confiante dans la croissance stable des prix à la consommation et des salaires.

M. Ueda avait alors estimé que la BoJ pourrait avoir assez d'éléments "d'ici la fin de l'année" pour évaluer la trajectoire des salaires au Japon, qui peinent pour l'instant à suivre le rythme de l'inflation.

Néanmoins beaucoup d'analystes ne croient pas à un changement de cap de la BoJ avant encore longtemps, et ont subodoré que l'objectif caché de M. Ueda avec ses propos était plutôt de soutenir le yen.

Car la monnaie japonaise est en pleine rechute face au dollar, sous l'effet notamment de l'écart sans cesse grandissant entre le resserrement monétaire drastique mené aux Etats-Unis et le quasi statu quo au Japon.

La grande faiblesse du yen complique aussi les affaires de la BoJ, car cela sape le pouvoir d'achat des ménages nippons, et donc la croissance économique, qui est censée former un cercle vertueux avec la hausse des prix et des salaires.