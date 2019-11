Japon : découverte d'un sous-marin disparu pendant la Seconde Guerre mondiale

L'« USS Grayback SS6208 » et son équipage croupissaient depuis 75 ans par 435 mètres de profondeur. Personne ne savait en effet où se trouvait l'épave de ce sous-marin américain, coulé par un bombardier japonnais durant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à ce mois de novembre 2019. Une équipe du Lost 52 Projects a annoncé lundi 11 novembre avoir localisé l'épave à quelque 2250 kilomètres des côtes d'Okinawa, au Japon, comme le relatent nos confrères de BFM TV, ce mardi 12 novembre. Cette bonne nouvelle vient récompenser des mois d'efforts fournis par cette association qui s'est donnée pour but de retrouver les 52 sous-marins américains portés disparus depuis le conflit.Le bâtiment, qui pouvait se targuer de figurer parmi les 20 meilleurs sous-marins américains de l'époque, avait été frappé par une bombe de 220 kilogrammes, lâchée depuis les airs par le Nakajima B5-N, un bombardier-torpilleur standard de la Marine impériale japonaise. L'« USS Grayback SS6208 » et ses 80 sous-mariniers ont officiellement été portés disparus le 26 février 1944. Le sous-marin effectuait alors sa dixième patrouille de guerre.Lire aussi Elle retrouve les enfants qu'elle a sauvés 75 ans aprèsL'USS Grunion lui aussi sauvé de l'oubliLe Lost 52 Projects n'en est pas à son premier coup d'éclat. Son équipe a en effet localisé l'USS Grunion, un sous-marin coulé au large de l'Alaska lors de sa première mission en marge de la Seconde...