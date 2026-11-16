Japon-Contraction inattendue de l'économie au T3, plombée par la consommation

Des gens se frayent un chemin dans un quartier commerçant de Tokyo
TOKYO, 16 novembre (Reuters) - L'économie du Japon s'est contractée de manière inattendue sur la période juillet-septembre, montrent des données officielles publiées lundi, en raison notamment de la faiblesse des dépenses de consommation alors que les foyers font face à un coût de la vie plus élevé.
Cette première contraction en quatre trimestres met en exergue les déséquilibres dans le rebond de l'économie japonaise, la hausse des salaires n'ayant pas suffi à compenser l'inflation persistante.
Malgré tout, il est peu probable que les décideurs à Tokyo s'inquiètent outre-mesure: l'activité solide des entreprises et la demande robuste en lien avec l'intelligence artificielle (IA) sont à même de soutenir la croissance.
D'après les données gouvernementales, le produit intérieur brut (PIB) du Japon s'est contracté au troisième trimestre de 0,1% sur un an, contre un consensus de +0,3% après une hausse de 1,7% en lecture définitive sur la période avril-juin.
En rythme trimestriel, l'économie japonaise a décliné de 0,02%, alors que les analystes anticipaient en moyenne une progression de 0,1%.
La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a reculé de 0,3%, contre un consensus de -0,2%.
Attendues en hausse de 1,5%, les dépenses en capital ont augmenté de 1,6%, soutenues par des investissements dans des projets liés à l'IA.
(Makiko Yamazaki et Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer