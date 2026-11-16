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Japon-Contraction inattendue de l'économie au T3, plombée par la consommation
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 01:43

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Des gens se frayent un chemin dans un quartier commerçant de Tokyo

Des gens se frayent un chemin dans un quartier commerçant de Tokyo

TOKYO, 16 novembre (Reuters) - L'économie du ‌Japon s'est contractée de manière inattendue sur la ​période juillet-septembre, montrent des données officielles publiées lundi, en raison notamment de la faiblesse des dépenses de consommation ​alors que les foyers font face à un coût de la ​vie plus élevé.

Cette première contraction ⁠en quatre trimestres met en exergue les déséquilibres ‌dans le rebond de l'économie japonaise, la hausse des salaires n'ayant pas suffi à ​compenser l'inflation persistante.

Malgré ‌tout, il est peu probable que les ⁠décideurs à Tokyo s'inquiètent outre-mesure: l'activité solide des entreprises et la demande robuste en lien avec l'intelligence ⁠artificielle (IA) sont à ‌même de soutenir la croissance.

D'après les données ⁠gouvernementales, le produit intérieur brut (PIB) du Japon s'est ‌contracté au troisième trimestre de 0,1% sur ⁠un an, contre un consensus de +0,3% après ⁠une hausse ‌de 1,7% en lecture définitive sur la période avril-juin.

En ​rythme trimestriel, l'économie japonaise ‌a décliné de 0,02%, alors que les analystes anticipaient en moyenne une ​progression de 0,1%.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, ⁠a reculé de 0,3%, contre un consensus de -0,2%.

Attendues en hausse de 1,5%, les dépenses en capital ont augmenté de 1,6%, soutenues par des investissements dans des projets liés à l'IA.

(Makiko Yamazaki et Satoshi Sugiyama; version ​française Jean Terzian)

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