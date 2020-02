Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon: Accélération de l'inflation en janvier, mais loin de l'objectif de la BoJ Reuters • 21/02/2020 à 07:44









JAPON: ACCÉLÉRATION DE L'INFLATION EN JANVIER, MAIS LOIN DE L'OBJECTIF DE LA BOJ TOKYO (Reuters) - Les prix à la consommation au Japon ont légèrement augmenté en janvier, à un rythme plus important que le mois précédent, selon les statistiques officielles publiées vendredi, mais l'inflation reste très éloignée de l'objectif de la Banque du Japon (BoJ). L'indice national des prix à la consommation (CPI), qui inclut les produits pétroliers mais exclut les produits alimentaires frais, a progressé le mois dernier de 0,8% en rythme annuel, loin de l'objectif d'inflation de 2% annuel de la BoJ. Il s'agit d'une hausse conforme au consensus, après +0,7% en décembre en rythme annuel. D'après les statistiques, les prix de détail hors énergie et produits alimentaires frais, l'étalon d'inflation de référence pour la BoJ, ont augmenté en janvier de 0,8% en rythme annuel, contre +0,9% le mois précédent. La publication des données officielles intervient après la publication cette semaine de plusieurs indicateurs qui mettent en évidence une économie fragile. L'économie japonaise s'est contractée de 6,3% en rythme annualisé sur la période octobre-décembre, son déclin le plus important en six ans. (Tetsushi Kajimoto, version française Arthur Connan)

