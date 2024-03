Japan Airlines annonce la commande de 32 Airbus et 10 Boeing

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

La compagnie aérienne Japan Airlines (JAL) a annoncé jeudi avoir passé commande de 32 appareils de l'avionneur européen Airbus et 10 de l'américain Boeing, dans le cadre du renouvellement de sa flotte et de l'augmentation de ses capacités opérationnelles à l'international.

Selon les prix catalogue, cette commande massive portant sur 21 Airbus A350-900, 11 Airbus A321neo et 10 Boeing 787-9 représente 1.870 milliards de yens (12,9 milliards de dollars), a précisé JAL.

Les livraisons de ces appareils devraient s'étaler sur environ six ans, à partir de l'exercice 2027/28 du groupe (commençant le 1er avril 2027).

L'un des 21 appareils A350-900 doit cependant être livré dès l'exercice 2025/26, pour remplacer l'avion de ce même modèle que JAL a perdu dans une collision au sol début janvier à l'aéroport de Tokyo-Haneda.

Cet accident n'avait pas fait de victimes parmi les 379 passagers et membres d'équipage de l'avion de JAL, qui avaient tous pu en sortir avant qu'il ne soit entièrement détruit par les flammes. Cinq personnes sont mortes à bord de l'autre avion, qui était utilisé par les gardes-côtes japonais.

Les 20 autres A350-900, comme les 10 Boeing 787-9, seront destinés aux lignes internationales de JAL, qui veut surtout renforcer ses liaisons vers l'Amérique du Nord, le reste de l'Asie et l'Inde en particulier.

Censés être livrés à partir de 2028/29, les 11 A321neo seront réservés aux liaisons intérieures de JAL au Japon. Il s'agit de sa première commande de ce modèle monocouloir d'Airbus.

Comme sa grande concurrente All Nippon Airways (ANA), JAL a beaucoup souffert de l'effondrement du trafic aérien à destination et au départ du Japon durant la pandémie de Covid-19, l'archipel ayant fermé ses frontières aux visiteurs étrangers entre 2020 et 2022.

Mais son activité est vivement repartie depuis, et JAL prévoit de livrer sur son exercice 2023/24 s'achevant le 31 mars des résultats supérieurs à ses performances pré-pandémie. Il prévoit par ailleurs une forte croissance de ses résultats dans les années à venir.