Ça a commencé comme un défi : ne pas boire pendant un mois, histoire de savoir si elle en était capable. Puis elle a prolongé le défi de deux mois. Puis de trois. Puis de douze. Aujourd'hui, cela fait quatre ans qu'Hélène, directrice de la photo sur des plateaux télé, n'a pas bu une goutte d'alcool. Et elle le vit plutôt bien. « J'ai le visage moins bouffi, je dors mieux, je me sens plus légère ? j'ai perdu 2 kilos sans rien faire ? et, surtout, je suis beaucoup moins fatiguée », explique la quadragénaire, amatrice d'apéros et de bons dîners bien arrosés, qui buvait depuis l'âge de 14 ans.Hélène n'avait rien d'une alcoolique au sens strict du terme. Souvent un verre tous les deux jours en semaine. « Le plus souvent avalé sans réelle envie ni plaisir, juste par habitude, parce qu'on est en terrasse avec des amis et qu'on ne sait pas quoi commander d'autre », dit-elle. Et jusqu'à une dizaine de verres de vin par soir le week-end. « Le déclic a eu lieu lorsque mon fils, qui avait alors 11 ans, m'a fait remarquer, au lendemain d'un dîner particulièrement arrosé chez moi, que j'étais vraiment très très soûle la veille? Ça m'a fait un choc. J'ai pris conscience du spectacle pathétique qu'on pouvait donner aux yeux d'une personne sobre. Qui plus est d'un enfant? »Le plus difficile ? à sa grande surprise ? n'a pas été d'arrêter de boire, mais d'affronter le regard des autres : l'étonnement de ses amis (« Pourquoi...