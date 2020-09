Janus Henderson Global Sustainable Equity : un pionnier de l'investissement durable

Janus Henderson Investors est une société de gestion active internationale présente sur tous les principaux marchés. Forts d'une expertise dans toutes les classes d'actifs et d'équipes de gestion basées dans le monde entier, nous sommes fiers d'offrir une large palette de stratégies adaptées aux besoins de nos clients. II n'existe pas de « vision maison » chez Janus Henderson : nous préférons laisser nos experts exprimer leurs convictions individuelles, qui sont propres aux stratégies qu'ils gèrent.

En tant qu'investisseurs, nous sommes intimement convaincus que les considérations ESG ont une incidence directe sur les performances des investissements. Nos équipes de gestion agissent et sont structurées de la manière la plus adaptée à leur classe d'actifs. Cela signifie que les considérations ESG sont intégrées le mieux possible aux segments de marché dans lesquels les gérants investissent. Ce prisme ESG peut se révéler très utile pour évaluer les facteurs positifs et négatifs qui ont un impact sur une entreprise et, le cas échéant, nos gérants peuvent s'appuyer sur une équipe d'experts de l'investissement responsable à l'échelle mondiale.

L'équipe de gestion Actions durables internationales (« Global Sustainable Equity ») de Janus Henderson promeut le développement durable en le mettant au cœur de son approche d'investissement et considère qu'une gestion active est essentielle en matière d'investissement durable. C'est par le biais du dialogue, d'une analyse minutieuse et d'une due diligence rigoureuse que les gérants peuvent identifier des entreprises davantage susceptibles de réussir sur le long terme. Ceux qui investissent dans des fonds passifs abdiquent souvent de la capacité, en tant qu'investisseur ou actionnaire, à faire un choix délibéré quant à la façon dont le capital est alloué à travers le monde. Nous sommes convaincus que la prise en compte des enjeux du développement durable dans notre processus d'investissement nous aide à prendre de meilleures décisions d'investissement actives et à obtenir de meilleurs résultats pour nos clients sur le long terme.

30 années d'expérience dans l'investissement durable

Lancée il y a près de 30 ans, avant même que la gestion ESG ou la durabilité ne soient à la mode, la stratégie Global Sustainable Equity reposait sur le concept du développement durable défini dans le rapport Brundtland de l'Organisation des Nations Unies (ONU), rédigé en 1987. Au fil du temps, l'équipe a adapté et affiné son approche d'investissement à mesure que la connaissance et les données scientifiques relatives aux enjeux du développement durable évoluaient mais le principe fondamental du développement durable reste au cœur de la stratégie Global Sustainable Equity : il s'agit de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

Dirigée par Hamish Chamberlayne, Responsable des Actions durables internationales et Gérant de portefeuille, l'équipe constate un lien étroit entre le développement durable, l'innovation et la croissance à long terme et met à profit son expertise de la durabilité et son envergure internationale pour investir dans des entreprises qui contribuent au développement d'une économie durable. Les membres de l'équipe sont convaincus qu'en investissant dans ce type d'entreprises, ils resteront du « bon côté » de l'innovation de rupture (« disruption ») pour offrir à leurs clients une source de performance récurrente, un effet de capitalisation sur le long terme et un risque de perte atténué en cas de baisse.

Des changements structurels de portée mondiale qui façonnent l'avenir

La génération d'idées provient de quatre mégatendances essentielles - la croissance démographique, le vieillissement de la population, la limitation des ressources et le changement climatique - qui exercent actuellement une énorme pression sur l'économie mondiale. Il ne fait guère de doutes que ces tendances auront de vastes répercussions. En raison du changement climatique, l'avenir de l'économie mondiale sera façonné par l'urgence de développer des infrastructures énergétiques à faible émission de carbone. Parallèlement, il est vital que la productivité mondiale soit maintenue afin de soutenir la croissance et le vieillissement démographique sans recourir à des ressources épuisables.

Au terme d'une analyse approfondie de ces mégatendances, l'équipe a identifié dix thèmes de longue durée permettant de parer aux quatre mégatendances au moyen du changement environnemental ou social. Efficience, Gestion de l'eau et Modes de transports durables sont quelques-uns des thèmes environnementaux. Savoirs et technologie, Qualité de vie et Santé et sécurité sont quelques-uns des thèmes sociaux. Ces thèmes environnementaux et sociaux constituent un aspect qualitatif et quantitatif de l'allocation thématique et, même si la répartition des thèmes n'est pas imposée, ils servent de cadre à la génération d'idées.

L'investissement sur la base de ces thèmes à long terme obéit à deux grands objectifs. Premièrement, cela aboutit à des opportunités d'investissement : l'équipe considère que les entreprises qui proposent des biens ou des services associés à ces thèmes offrent de meilleures perspectives de croissance et d'investissement. Deuxièmement, les thèmes permettent de garantir que les investissements ont un impact positif sur la planète et ses habitants. Par exemple, l'équipe considère que les entreprises impliquées dans la décarbonation, l'économie circulaire et la transformation numérique ont un potentiel d'appréciation à long terme. Elle s'attend à un changement radical des flux de capitaux à l'échelle mondiale au cours des prochaines décennies, à tel point que des secteurs entiers risquent d'être bouleversés. En mettant à profit ce bouleversement, l'équipe a l'intention de créer de la valeur pour les investisseurs en investissant dans les entreprises qui surfent sur les mégatendances mondiales qui sont en train de façonner l'avenir.

Toutefois, l'investissement durable se décline de deux façons distinctes et l'équipe considère qu'il est tout aussi important d'éviter d'investir dans des entreprises dont les produits ou services ont un impact négatif sur l'environnement ou la société et qui sont incompatibles avec une économie durable. La triste vérité est que nombre des plus grandes entreprises mondiales offrent des produits qui sont contraires au développement d'une économie durable. Des critères d'évitement stricts garantissent que la stratégie s'abstienne d'investir dans les énergies fossiles, le tabac, les armes, l'alcool, la production de viande et de produits laitiers, la restauration rapide et les boissons sucrées, les produits chimiques toxiques et la fourrure.

Transition vers une économie bas carbone

« La stratégie Global Sustainable Equity revendique l'un des portefeuilles avec la plus faible empreinte carbone au monde »

La stratégie Global Sustainable Equity est explicitement bas carbone : l'équipe investit dans des entreprises qui contribuent à l'atténuation, à la prévention et à l'éradication du changement climatique tout en évitant les entreprises qui ne sont pas compatibles avec un avenir bas carbone. La faible empreinte carbone de la stratégie, inférieure de 85 % à celle de l'indice de référence MSCI World (1), est là pour en témoigner. Le changement climatique est l'un des enjeux mondiaux les plus pressants de notre époque. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a clairement défini les mesures qui doivent être prises pour limiter les émissions de CO2 et souligné la nécessité d'opérer de toute urgence une transition vers un modèle économique sobre en carbone. Un grand nombre de gouvernements et d'entreprises ont déjà amorcé cette transition.

Le « Green Deal » de l'Union européenne, par exemple, souligne la nécessité pour tous les secteurs de réduire leur empreinte carbone afin de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. La stratégie Global Sustainable Equity a pour objectif de veiller à ce que les entreprises présentes dans son portefeuille soient déjà neutres en carbone ou le soient d'ici 2030 et revendique l'un des portefeuilles avec la plus faible empreinte carbone au monde. Pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs climatiques, l'équipe a participé à la genèse de l'initiative Net Zero Carbon 10, qui vise à améliorer le dialogue avec les entreprises en portefeuille engagées dans une démarche de neutralité carbone. Seule une solution de gestion active peut offrir un portefeuille véritablement bas carbone et, en même temps, cibler spécifiquement les entreprises qui jouent un rôle positif dans la transition vers une économie bas carbone.

L'investissement durable répond depuis longtemps au désir de faire le bien tout en investissant. Toutefois, cette approche est en train de prouver qu'elle peut également aboutir à des performances d'investissement attrayantes. Depuis son lancement, le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity affiche une performance de 22,7 %, contre 7,3 % pour son indice de référence (2), et il a également obtenu le Label ISR (Investissement Socialement Responsable). La durabilité et la performance sont étroitement liées et l'équipe est convaincue qu'en faisant converger les intérêts des entreprises et ceux de la planète et de ses habitants, il est possible d'obtenir des performances plus élevées. L'équipe recherche des entreprises capables de faire preuve de résistance et de croître de manière durable, des caractéristiques que l'on retrouve le plus souvent chez celles qui cherchent à exploiter les tendances en matière de durabilité.

Pour en savoir plus sur le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity, cliquez ici.

1) Source : Source : Janus Henderson Investors, mesure de l'impact climatique d'ISS, au 31 décembre 2019.

2) Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity, classe A2, performance nette de frais en EUR. Source : Morningstar, entre le 30 mai 2019 et le 31 juillet 2020.

Performance juillet 2019 - juillet 2020 juillet 2018 - juillet 2019 juillet 2017 - juillet 2018 juillet 2016 - juillet 2017 juillet 2015 - juillet 2016 Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund (A2, perf. nette en EUR) 13,93 % - - - - Indice MSCI World 0,97 % - - - -

