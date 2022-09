"Janja", l'épouse de Lula qui rêve d'être Première dame du Brésil

La sociologue Rosangela da Silva lors d'un meeting de son mari Luiz Inacio Lula da Silva, candidat à la présidentielle, le 12 juillet 2022 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )

Rosangela da Silva, sociologue et militante de gauche qui a épousé Luiz Inacio Lula da Silva en mai, a promis de "donner un nouveau sens au rôle de Première dame" si l'ex-président brésilien décroche un troisième mandat dimanche.

"Je suis amoureux d'elle comme si j'avais 20 ans", a dit Lula de "Janja", le surnom de cette membre de longue date du Parti des Travailleurs (PT).

Il a 76 ans, elle en a 56. Cette relation semble être une cure de jouvence pour l'icône de la gauche. Lula avait été très affecté par le décès en 2017 de Marisa Leticia, son épouse durant plus de 30 ans, avec qui il a eu quatre enfants.

Il avait auparavant perdu sa première femme, Maria de Lourdes, terrassée par une hépatite en 1971.

L'ex-président brésilien Lula et sa fiancée Rosangela da Silva, lors d'un séminaire à l'Université de l'Etat de Rio de Janeiro, le 30 mars 2022 ( AFP / Mauro PIMENTEL )

"Quand tu perds ta femme, tu penses que la vie n'a plus de sens, que tout est fini, puis une autre personne apparaît pour redonner du sens", a confié Lula lors d'un entretien récent au magazine américain Time.

Née dans le sud du Brésil, dans une ville frontalière des Etats de Santa Catarina et du Parana, "Janja" est diplômée en sociologie de l'université de Curitiba, où elle a travaillé près de 20 ans dans l'entreprise d'énergie publique Itaipu Binacional, qui gère le barrage d'Itaipu, un des plus grands au monde.

Elle a adhéré dès 1983 au PT, cofondé deux ans plus tôt par Lula.

- Un baiser à la sortie de prison -

Selon les médias brésiliens, ils se connaissent depuis plusieurs décennies, mais le service de presse de l'ex-président assure que leur relation amoureuse n'a débuté que fin 2017, lors d'un événement avec des artistes de gauche, dont le musicien Chico Buarque.

L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva (c) et Rosangela da Silva (d) à sa sortie de prison, le 8 novembre 2019 à Curitiba ( AFP / HENRY MILLEO )

Mais cette romance entre cette femme très souriante aux longs cheveux châtains et le vieux lion de la politique n'a été révélée au grand jour qu'en mai 2019, quand Lula était incarcéré depuis plus d'un an pour corruption.

"Lula est amoureux et la première chose qu'il va vouloir faire à sa sortie de prison, c'est se marier", avait annoncé l'un de ses avocats qui venait de lui rendre visite.

Le mariage n'aura lieu finalement que deux ans et demi après sa libération, le 18 mai 2022, à Sao Paulo, en toute discrétion, avec 200 invités triés sur le volet, dont des célébrités comme le chanteur Gilberto Gil, ancien ministre de la Culture de Lula.

Durant l'incarcération de Lula, "Janja" a publié de nombreux tweets éperdus entre deux visites: "Je veux juste pouvoir t'enlacer et te faire des câlins sans arrêt", avait-elle par exemple écrit le jour des 74 ans de Lula.

En novembre 2019, peu après sa libération, ils échangeaient un baiser devant la foule massée autour de la prison de Curitiba où l'ex-président venait de passer 18 mois.

- "Cadeau de mariage" -

Bien qu'elle soit active dans la campagne de Lula sur les estrades des meetings et les réseaux sociaux, Rosangela da Silva est discrète sur sa vie privée. Selon le magazine Veja, elle a été mariée plus de dix ans et n'a pas d'enfant.

L'ex-président brésilen Luiz Inacio Lula da Silva (c) et sa fiancée Rosangela da Silva (d), le 2 mai 2022 à Belo Horizonte ( AFP / Douglas MAGNO )

"Je veux donner un nouveau sens au rôle de Première dame, en privilégiant les sujets qui sont des priorités pour les femmes, comme l'insécurité alimentaire ou les violences conjugales", a-t-elle déclaré fin août lors d'un meeting à Rio de Janeiro.

Depuis que l'ex-président est redevenu éligible à la faveur de l'annulation de ses condamnations par la Cour suprême, début 2021, elle l'a accompagné lors de nombreux déplacements, y compris à l'étranger, au Mexique et en Europe.

"Janja" a été l'une des stars du lancement de sa campagne, le 7 mai. Juste avant le discours de l'ex-président, elle lui a offert son "cadeau de mariage": la projection du clip de la nouvelle version de la chanson qui avait marqué sa première campagne présidentielle, en 1989.

Récemment, l'épouse de Lula a publié sur les réseaux sociaux un message montrant qu'elle participait activement à la préparation d'un événement de campagne rassemblant ce lundi de nombreuses stars de la chanson brésilienne.