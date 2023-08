Jan Jongbloed, l’Oranje-gardien

Jan Jongbloed (1940-2023) est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie. Il fut le gardien du premier âge d’or des Pays-Bas, celui des deux finales de Coupes du monde perdues en 1974 et 1978.

Ce moderniste un peu casse-gueule laisse un souvenir sportif contrasté mais teinté d’une grande sympathie à son encontre sur le plan humain… Par les effets du hasard mais aussi des règlements de comptes proverbiaux de la longue histoire des Oranje , Jan Jongbloed a connu le rare privilège de disputer deux finales de Coupes du monde tout au long d’une carrière internationale ramassée en seulement 24 sélections entre 1962 et 1978

1974 : sans peur, sans reproches et sans gants !

Lorsque le 15 juin 1974, l’équipe des Pays-Bas déboule sur la pelouse du Niedersachsenstadion d’Hanovre pour y disputer son premier match de Coupe du monde contre l’Uruguay, les supporters Oranje sont surpris de voir le gardien Jan Jongbloed titulaire. Et il y a de quoi… Il a 33 ans, il n’est pas très grand (1,79 mètre), il porte un improbable numéro 8 au dos, il joue sans gants (« sinon tu ne peux pas ressentir la balle », disait-il), il garde les buts du petit club du FC Amsterdam et son visage au tarin écrasé est agité de tics nerveux. Mais le plus surprenant, c’est que sa dernière sélection avec les A remontait à un banal match de préparation face à l’Argentine fin mai (4-1), depuis sa première cape en 1962 et une sacrée déculottée contre le Danemark (4-1). Comment ce gars peut se retrouver gardien de la grande équipe des Pays-Bas, co-favorite du tournoi avec la RFA ? Tout simplement parce que le gardien numéro 1, Jan van Beveren, a été écarté par le sélectionneur Rinus Michels juste avant le Mondial en Allemagne.…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com