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Jamies Vardy rentre au bercail
information fournie par So Foot•06/09/2026 à 17:39
Le Championship peut commencer à trembler. Après une saison d’exil du côté de l’Italie et de la Cremonese,
Jamie Vardy retrouve son Royaume
. L’attaquant de bientôt 40 ans (il les fêtera en janvier) s’est engagé pour la saison à venir avec Burnley.
Valence 0-5 FC Barcelone Buts : Yamal (6 e et 84 e ), F. López (22 e ), Raphinha (50 e ) et Pedri (79 e ) Quatre à quatre. Totalement maître de son sujet sur la pelouse de Valence, le Barça poursuit son sans faute en Liga . Parfaitement lancés par un but tout en ...
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Contesté pour avoir tenté d'ouvrir la Coupe du monde aux investisseurs privés, Gianni Infantino a confirmé dimanche qu'il briguerait un nouveau mandat à la tête de la Fifa en mars 2027. Seul candidat déclaré au scrutin programmé le 18 mars, le dirigeant du football ...
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Troyes 2-6 Strasbourg But : Mille (9 e ) et Le Douaron (90 e +5) pour l’ESTAC // Ortega (40 e ), Sousa (42 e ), Reyna (57 e ) Amo-Ameyaw (85 et 88 e ) et Harder (90 e +3) pour le Racing Strasbourg enchaîne. Sévèrement battu 4-0 par Marseille lors de la première ...
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