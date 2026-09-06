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Jamies Vardy rentre au bercail
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 17:39
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Jamies Vardy rentre au bercail

Jamies Vardy rentre au bercail

Le Championship peut commencer à trembler. Après une saison d’exil du côté de l’Italie et de la Cremonese, Jamie Vardy retrouve son Royaume . L’attaquant de bientôt 40 ans (il les fêtera en janvier) s’est engagé pour la saison à venir avec Burnley.

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