information fournie par So Foot • 28/04/2024 à 23:21

Jamie Vardy, le vieux renard court toujours

Il y a onze mois, Leicester était relégué en Championship, la mort dans l’âme. Aujourd’hui, les Foxes s’apprêtent à fêter leur retour dans l’élite, ce qu’ils doivent en grande partie à l’infatigable Jamie Vardy, toujours au rendez-vous à 37 ans.

On le pensait bon pour la casse après une saison 2022-2023 galère. Il faut dire que ses trois buts en 37 matchs de Premier League ne plaidaient pas pour lui. Mais Jamie Vardy a passé sa carrière à donner tort à ceux qui osaient douter de lui. Du haut de ses 16 réalisations, l’Anglais est le cinquième meilleur buteur du Championship. Avec, excusez du peu, un ratio exceptionnel d’un but toutes les 101 minutes. Preuve supplémentaire que le vieux grognard sait toujours y faire : un tiers de ses tirs se transforme en but cette saison. Des états de service exemplaires, collectivement couronnés par la montée, assurée vendredi soir avec la défaite de Leeds. L’ancien ouvrier n’a pas encore fini d’écrire les pages de son fabuleux destin. Le football s’en frotte les mains.

Intermittent du spectacle

Vardy est apparu 33 fois en Championship cette saison… et seulement 16 fois en tant que titulaire. En moyenne, le renard reste 49 minutes sur le terrain à chaque match. À deux occasions, il est même resté scotché sur le banc. Un déclassement que le vétéran a accepté, sans broncher, au nom de l’intérêt général, certainement conscient qu’il n’était pas en capacité de tenir la durée en tant que titulaire, à 37 balais, dans un championnat de 46 journées. Le nouvel entraîneur, Enzo Maresca, a immédiatement mis la légende locale en confiance, affichant publiquement son souhait de le voir rester en juillet dernier. Bingo : même à temps partiel, Vardy fait figure de phare dans une ligne d’attaque où il partage l’affiche avec Stephy Mavididi (25 ans) et Issahaku Fatawu (20 ans).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com