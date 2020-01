James un peu plus dans la légende, Gilgeous-Alexander en triple double monstrueux

par Hugo Chalmin (iDalgo)

LeBron James n'en finit plus de construire sa légende. Hier soir, lors du déplacement des Cavaliers au Staples Center de Los Angeles, le King a été auteur de 31 points et 8 passes décisives. Si les Lakers se sont logiquement imposés 128 à 99, on retiendra surtout que LeBron James s'est hissé à la huitième place du classement All-Time des passes décisives. Il dépasse l'emblématique meneur des Detroit Pistons, Isiah Thomas. Du coté de Minnesota, les Timberwolves se sont inclinés 117-104 face au Thunder d'un Shai Gilgeous-Alexander stratosphérique. L'ancien des Clippers a signé un triple double à 20 points, 20 rebonds et 10 passes décisives. À 21 ans, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA avec un triple-double à 20 rebonds. Un record détenu jusque là par Shaquille O'Neal. Parmi les autres rencontres de la nuit en NBA, les Pistons perdent en prolongation contre les Pelicans (117-110) malgré un bon Sekou Doumbouya (16 pts, 8 rbs). À Sacramento, le Magic s'en sort grâce notamment à un Evan Fournier à 25 points et 6 passes décisives. Indiana est solide à la maison face à Philadelphie (95-101), les Celtics disposent de Chicago (101-113) et Portland arrache une victoire à domicile contre les Hornets (112-115).