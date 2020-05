James Rophe, supporter militant

À l'annonce du décès de James Rophe (44 ans, porte-parole des supporters parisiens et français) le 29 avril, les hommages se sont multipliés dans le monde du football. De la part du PSG et de ses fans, mais aussi des supporters de tout le pays, de la ministre des Sports, de la LFP, de joueurs ou de journalistes sportifs. Ceux qui l'ont connu le racontent, et expliquent le rôle essentiel qu'il a joué pour les supporters dans les années 2010. Premier volet : ses galères et combats parisiens.

À la suite de la mort de Yann Lorence, un habitué du kop de Boulogne, lors d'affrontements avec des ultras du virage Auteuil, le président du PSG, Robin Leproux, soutenu par les pouvoirs publics, met en place un plan pour apaiser les tensions : suppression provisoire des abonnements et placement aléatoire en virage (un supporter ne peut pas savoir s'il sera placé à Boulogne ou à Auteuil) en sont les mesures phares.Estimant que l'ensemble des supporters des deux virages sont écartés à cause des violences d'une minorité, des supporters parisiens mécontents fondent l'association "Liberté pour les abonnés" (LPA). Jusque-là simple abonné à Auteuil et adhérent aux Lutèce Falco, James fait partie des fondateurs de LPA.Avec l'arrivée des actionnaires qataris à la tête du PSG, Robin Leproux quitte la présidence du club. Le "plan Leproux" prend alors une autre tournure, visant à écarter systématiquement des tribunes les groupes de supporters et les fans contestataires. Face à la répression de leurs actions, les fondateurs de LPA créent en 2013 l'Association de défense et d'assistance juridique des interdits de stade (ADAJIS). James en devient porte-parole.Nasser Al-Khelaïfi est déçu par l'ambiance trop morne du Parc. Il charge les dirigeants du club et ses conseillers de trouver une solution pour permettre le retour des ultras au Parc en préservant la sécurité. James fait partie des quelques supporters menant ces négociations, qui aboutissent à l'installation du Collectif Ultras Paris (CUP) dans le virage Auteuil en octobre 2016.