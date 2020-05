James Rophe, le lien des ultras

À l'annonce du décès de James Rophe (44 ans, porte-parole des supporters parisiens et français) le 29 avril, les hommages se sont multipliés dans le monde du football. De la part du PSG et de ses fans, mais aussi des supporters de tout le pays, de la ministre des Sports, de la LFP, de joueurs ou de journalistes sportifs. Ceux qui l'ont connu le racontent, et expliquent le rôle essentiel qu'il a joué pour les supporters dans les années 2010. Second volet : son rôle de représentant des ultras français.

Avec les supporters contestant le plan Leproux, James participe à des manifestations et des réunions rassemblant des ultras français de tous horizons. Ces échanges aboutissent à la création, en 2014, de l'Association nationale des supporters, dont James devient le porte-parole. Il multiplie alors les interventions dans les médias pour porter la voix des supporters français. En 2015-2016, il se mobilise contre certains aspects répressifs d'une proposition de loi, déposée par le député LR Guillaume Larrivé, visant à renforcer la lutte contre le hooliganisme, que l'ANS juge excessifs et insuffisamment encadrés.Après les travaux parlementaires et une intense activité de lobbying de l'ANS, qui n'a porté que partiellement ses fruits, la loi est adoptée par le Parlement en 2016 avec l'ajout de dispositions renforçant le dialogue avec les supporters. Sont notamment institués, d'une part, une Instance nationale du supportérisme, rattachée au ministère des Sports et rassemblant toutes les parties prenantes du supportérisme dans les ligues professionnelles (associations de supporters, clubs, ligues, ministères...), et, d'autre part, dans chaque club, un référent supporters chargé des relations entre le club et ses fans. James représente alors l'ANS à l'INS (dont la proximité des deux sigles est source de multiples confusions...) et participe aux formations mises en place par le ministère pour les référents supporters du football.Quatre témoins, conseiller de la ministre des Sports, représentant des supporters, commissaire en charge de la lutte contre le hooliganisme et chargé des projets supporters à la LFP racontent le rôle moteur que James a joué dans