 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

James Rodríguez va faire son retour en Europe
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 16:27
Ajouter Boursorama à vos sources

James Rodríguez va faire son retour en Europe

James Rodríguez va faire son retour en Europe

Un revenant. Après avoir dit au revoir à l’Europe en 2025 par une pige au Rayo Vallecano, James Rodriguez s’apprête à retrouver le Vieux Continent. Ceux qui s’enthousiasment à l’idée de revoir l’international colombien en Premier League ou la Liga risquent d’être déçus puisque c’est en Serie B que James va atterrir, selon les dernières informations de Marca . L’ancien milieu offensif du Real Madrid s’apprêterait à s’engager à l’US Avellino, club entraîné par la légende de la Lazio et de l’AC Milan Alessandro Nesta.

Le tour du monde de James

Le Colombien s’offre un tour du monde depuis quelques années avec des aventures en Grèce, au Qatar, au Mexique et une dernière escapade dans le pays de l’Oncle Sam sous le maillot de Minnesota. James est même reparti sur les traces de son glorieux passé brésilien sous le maillot de Sao Paulo en 2023. Le numéro 10 des Cafeteros s’apprête donc à retrouver l’Europe et à découvrir l’Italie pour la première fois de sa carrière.

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien crack marocain prend sa retraite
    Un ancien crack marocain prend sa retraite
    information fournie par So Foot 08.09.2026 17:04 

    Vingt ans de carrière, 12 club visités et (seulement) 478 matchs joués : Adel Taarabt nous dit au revoir. L’international marocain a annoncé ce mardi prendre sa retraite. C’est sur Instagram que l’ancien Lensois a partagé officialisé la fin de son parcours dans ... Lire la suite

  • Ballon d'Or
    Football: Dix Parisiens, cinq Bleus et Messi parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or
    information fournie par Reuters 08.09.2026 16:57 

    Dix joueurs du Paris ‌Saint-Germain, cinq internationaux français, dont le lauréat sortant Ousmane Dembélé, et ​l'Argentin Lionel Messi figurent parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or masculin, qui sera décerné le 26 octobre prochain à Londres, ont dévoilé ​mardi ... Lire la suite

  • Notre liste complète des 30 joueurs nommés au Ballon d'or
    Notre liste complète des 30 joueurs nommés au Ballon d'or
    information fournie par So Foot 08.09.2026 16:15 

    Flemme d'attendre la fin de journée que L'Equipe et France Football dévoilent nom par nom une liste qui de toute manière ne comptera aucune réelle surprise : l'embargo est craqué, voilà ceux qui devraient (légitimement) se disputer le Ballon d'or le 26 octobre ... Lire la suite

  • Les nommés au trophée Lev Yachine avec le roi Vozinha
    Les nommés au trophée Lev Yachine avec le roi Vozinha
    information fournie par So Foot 08.09.2026 16:02 

    D’inconnu au top 10 des meilleurs gardiens. Voilà le destin de Vozinha , nommé ce mardi dans la liste des dix prétendants au trophée Lev Yachine, récompensant le portier number one de la saison. Ce qui doit être une bonne petite fierté pour celui qui nous a fait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank