James Rodríguez va faire son retour en Europe

Un revenant. Après avoir dit au revoir à l’Europe en 2025 par une pige au Rayo Vallecano, James Rodriguez s’apprête à retrouver le Vieux Continent. Ceux qui s’enthousiasment à l’idée de revoir l’international colombien en Premier League ou la Liga risquent d’être déçus puisque c’est en Serie B que James va atterrir, selon les dernières informations de Marca . L’ancien milieu offensif du Real Madrid s’apprêterait à s’engager à l’US Avellino, club entraîné par la légende de la Lazio et de l’AC Milan Alessandro Nesta.

Le tour du monde de James

Le Colombien s’offre un tour du monde depuis quelques années avec des aventures en Grèce, au Qatar, au Mexique et une dernière escapade dans le pays de l’Oncle Sam sous le maillot de Minnesota. James est même reparti sur les traces de son glorieux passé brésilien sous le maillot de Sao Paulo en 2023. Le numéro 10 des Cafeteros s’apprête donc à retrouver l’Europe et à découvrir l’Italie pour la première fois de sa carrière. …

MB pour SOFOOT.com