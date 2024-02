James Rodríguez va déjà quitter le Brésil

Encore un problème d’acclimatation ?

Revenu l’été dernier sur les terres brésiliennes, sur lesquelles il avait éclos aux yeux du monde entier, après avoir inscrit le plus beau but du Mondial 2014, James Rodríguez va quitter São Paulo six mois après son arrivée. L’international colombien qui s’était engagé pour deux ans, n’aura pris part qu’à seulement 14 des 29 matchs disputés par son équipe, délivrant 3 passes décisives pour un petit but marqué. La nouvelle a été annoncée ce mercredi par le quotidien brésilien Globo , qui déclare que le milieu de 32 ans – pas inscrit sur la liste des joueurs pour disputer le championnat – a pris rendez-vous avec ses dirigeants cette semaine. L’ex-Monégasque leur a proposé de mettre fin prématurément au contrat qui le lie au Tricolor Paulista , se justifiant par une volonté de se rapprocher de sa famille. Peu de temps après, son entraîneur​, Thiago Carpini, a confirmé le départ du joueur aux 96 sélections (27 buts) avec la Colombie, affirmant en conférence de presse que « c’était la décision du joueur lui-même » de quitter l’équipe brésilienne. Du haut de ses 32 ans, James Rodríguez va peut-être revenir jouer dans son pays natal, qu’il avait quitté en 2008.…

JBC pour SOFOOT.com