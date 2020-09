James Rodríguez, l'éternel rebond

Arrivé au Real en 2014 avec l'étiquette de crack, James Rodríguez a quitté Madrid en début de semaine pour retrouver Carlo Ancelotti à Everton contre un chèque de 25 millions d'euros. Puisque l'Italien a quasiment été le seul entraîneur capable d'habiller correctement le Colombien depuis le Mondial brésilien, pourquoi ne pas y croire ?

Don du ciel et gros mystère

Sur son pectoral gauche, il porte une couronne, souvenir lointain d'une époque où le monde entier rêvait de l'installer au fond d'un trône, un manteau royal sur les épaules et des bijoux par milliers autour du cou. Sous le soleil de juillet 2014, James Rodríguez, expert des lucarnes d'acrobate, était roi de son monde et s'amusait, au lieu de découvrir son job par étapes, à toutes les brûler. Meilleur buteur du Mondial brésilien, membre de l'équipe type de la compétition, quatrième recrue la plus chère de l'histoire du Real : que pouvait-il arriver au disc jockey colombien et à son pied gauche aussi romantique qu'assassin ? Honnêtement, pas grand-chose. James avait alors l'allure des héros. On le disait différent, à part, unique. Interrogée paril y a six ans, sa mère avait même alimenté cette thèse :Ce type était né pour le foot, le jeu, pour écrire l'histoire du foot colombien en débarquant dans le championnat national au milieu des grands à quatorze piges, quoi d'autre ? James voulait deveniret affirmait en arrivant au Real se lever tous les matins pour ça. Puis, on l'a perdu. À vingt-neuf ans, James Rodríguez va maintenant tenter de rattraper son destin du bout des doigts, à Everton, dans les bras de celui qui a peut-être réussi mieux que les autres à l'habiller : un certain Carlo Ancelotti.Histoire de recoudre ses plaies pour de bon, le Colombien a décidé de reprendre le fil de sa vie avec un numéro, le 19, celui qu'il portait lors de ses premières années au FC Porto, avec qui il a tout raflé au début des années 2010. Mais comment a-t-il pu en arriver là ? Comment ce mec qualifié par certains de(Heynckes) et qu'Ancelotti n'a jamais cessé d'abandonner Lire la suite de l'article sur SoFoot.com