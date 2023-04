James Rodriguez et l’Olympiakos, c’est fini

Un ancien de Ligue 1 en moins chez les Grecs.

L’Olympiakos fait le ménage : après le départ de Marcelo, et du coach Michel, la nouvelle victime se nomme James Rodriguez. Seulement 6 mois après son arrivée en Grèce, le Colombien de 31 ans est invité à prendre le large au Pirée. C’est la bande de Mathieu Valbuena qui a annoncé le départ de son désormais ancien numéro 10 : « L’Olympiakos et James Rodriguez ont décidé de mettre fin à leur coopération. James fera toujours partie de notre club et il est un membre de la famille “rouge et blanc”. Nous tenons à le remercier pour ses services et nous lui souhaitons beaucoup de succès à l’avenir. »…

TJ pour SOFOOT.com