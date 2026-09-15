James Rodriguez annonce sa retraite internationale
L’Amérique du Sud perd un brin de son football. James Rodríguez a annoncé la fin de sa carrière internationale sur X. Le milieu de terrain au visage d’éternel ado aura porté le maillot des Cafeteros pendant quinze piges : le temps d’accumuler 127 sélections , de claquer 34 pions et de disputer trois Coupes du monde .
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