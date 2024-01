James Milner égale Ryan Giggs au nombre de matchs disputés en Premier League

Vieille branche.

Titularisé face à West Ham ce mardi, James Milner se rapproche un peu plus du record du nombre de matchs disputés en Premier League. Le milieu de Brighton totalise désormais 632 matchs au compteur et égale le kilométrage de Ryan Giggs. Il n’y a donc plus qu’un homme entre le joueur de 37 ans et le record : Gareth Barry, son ancien coéquipier à Aston Villa et Manchester City. Celui-ci a joué 653 rencontres de PL. Comme il ne reste que 18 matchs cette saison, l’ancien de Liverpool va devoir repartir pour un tour en 2024/2025 afin de détrôner Barry.…

LT pour SOFOOT.com