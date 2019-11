James Léa-Siliki : "Je suis toujours en course pour jouer le barrage avec Concarneau"

Formé à Rennes, passé pro à Rennes et vainqueur de la Coupe de France avec le club breton l'an passé, James Léa-Siliki, 23 ans, a aussi emmené son équipe en demi-finale de la Ligue des champions. C'était sur Football Manager, un jeu dont le milieu est dingue, comme pas mal de joueurs de Ligue 1. Interview geek.

"Quand j'étais en pré-formation, au PSG, je jouais beaucoup à FM avec Kingsley Coman. On avait un défi : on prenait tous les deux la même équipe et c'était à

C'était avec mes frères, il y a un moment déjà. On a commencé par, eta logiquement suivi. Après, j'ai continué à jouer tout seul et encore aujourd'hui, j'y passe pas mal de temps. Mon truc, c'est de rechercher la nouvelle pépite, de fouiller et de pousser au maximum le jeu. Le mercato, c'est le plus long, mais c'est aussi le plus jouissif. C'est un truc un peu addictif, plus que FIFA à mes yeux.Bien sûr. Le premier mec qu'il fallait avoir au début, c'était Alexander Hleb. Il était si fort... Incroyable. L'autre joueur qui était au-dessus du lot dans le jeu, c'était Morten Gamst Pedersen. Si tu avais ces deux types dans ton équipe, t'étais bien. Vraiment bien !Ma première vraie partie, que j'ai géré en solitaire, ce devait être à la fin des années 2000, quand j'étais en pré-formation, au PSG. Je jouais beaucoup àavec Kingsley Coman. On avait un défi : on prenait tous les deux la même équipe et c'était à celui qui remportait le championnat en premier. L'équipe, c'était Sochaux. On y jouait la semaine, on débriefait le week-end, c'était assez fou !Aujourd'hui, en général, je commence par prendre une équipe de Ligue 2. Je cherche les pépites, je prends le jeu en main et je relance une partie. Là, ça devient ma vraie partie, mais avec toujours au départ une équipe de Ligue 2 ou de National. Là, je suis entraîneur de Concarneau. Mon cousinvient de signer là-bas. Ça se passe bien, on est toujours en course pour jouer le barrage d'accession !