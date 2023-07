information fournie par So Foot • 26/07/2023 à 12:40

James Harden veut s’inspirer de Lionel Messi pour Houston

Vrai reconnaît vrai.

Reléguée au second plan des meilleures destinations de pré-retraite par l’Arabie saoudite, la MLS espère repartir de l’avant grâce au coup de projecteur qu’apporte Lionel Messi. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain s’éclate outre-Atlantique et devrait être la figure de proue du projet américain 2.0. Dans un pays où le « soccer » n’est pas roi, l’Argentin inspire tout de même.…

EL pour SOFOOT.com