Jamal Musiala, dans ses bulles

À 23 ans, Jamal Musiala a publié deux bandes dessinées à portée autobiographiques le 23 mars dernier. Si cette passion pour la littérature jeunesse paraît inattendue, le natif de Stuttgart a en vérité dévoilé un projet qui lui ressemble.

Jules César, Saint-Augustin, Michel de Montaigne… Nombreux sont les bonshommes qui se sont lancés dans la périlleuse aventure intime de l’autobiographie. Modernisé par ce bon vieux Jean-Jacques Rousseau, ce genre littéraire (aussi controversé soit-il) tente tout le monde, des scientifiques aux politiciens en passant par les artistes, jusqu’à s’ancrer comme une étape incontournable dans la vie des champions du ballon rond. Si Jamal Musiala ne semble alors qu’avoir suivi la lignée de Zlatan Ibrahimović, d’Andrés Iniesta ou encore de Kylian Mbappé, ses projets illustrés se démarquent par la simplicité à travers laquelle l’international allemand se livre. My Football Adventure Begins et My Star At Bayern, ce sont deux bandes dessinées bourrées de sincérité et d’anecdotes loufoques plus excitantes à dévorer que les bizarreries de ce cher Rousseau.

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Propos de Berat Pekmezci recueillis par SW.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com