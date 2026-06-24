 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jamal Musiala, dans ses bulles
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 23:30

Jamal Musiala, dans ses bulles

Jamal Musiala, dans ses bulles

À 23 ans, Jamal Musiala a publié deux bandes dessinées à portée autobiographiques le 23 mars dernier. Si cette passion pour la littérature jeunesse paraît inattendue, le natif de Stuttgart a en vérité dévoilé un projet qui lui ressemble.

Jules César, Saint-Augustin, Michel de Montaigne… Nombreux sont les bonshommes qui se sont lancés dans la périlleuse aventure intime de l’autobiographie. Modernisé par ce bon vieux Jean-Jacques Rousseau, ce genre littéraire (aussi controversé soit-il) tente tout le monde, des scientifiques aux politiciens en passant par les artistes, jusqu’à s’ancrer comme une étape incontournable dans la vie des champions du ballon rond. Si Jamal Musiala ne semble alors qu’avoir suivi la lignée de Zlatan Ibrahimović, d’Andrés Iniesta ou encore de Kylian Mbappé, ses projets illustrés se démarquent par la simplicité à travers laquelle l’international allemand se livre. My Football Adventure Begins et My Star At Bayern, ce sont deux bandes dessinées bourrées de sincérité et d’anecdotes loufoques plus excitantes à dévorer que les bizarreries de ce cher Rousseau.

Embed x.com…

Propos de Berat Pekmezci recueillis par SW.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • John Textor attaque Michele Kang
    John Textor attaque Michele Kang
    information fournie par So Foot 25.06.2026 08:31 

    John Textor n’a plus vraiment les clés de l’OL, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a encore les boules d’avoir été poussé vers la sortie. Alors que Michele Kang se rapproche d’une prise de contrôle totale du club lyonnais, l’Américain a publié une longue lettre sur ... Lire la suite

  • Les agences événementielles développent un produit «Fan-Zone» tout compris, qu'elles vendent aux collectivités sur le modèle classique d'un espace sécurisé avec écran géant, restauration et services en option. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Les fan‑zones, fan ou pas fan?
    information fournie par The Conversation 25.06.2026 08:30 

    Un terme est devenu le corollaire des grands événements sportifs internationaux, il s'agit de celui de «fan-zone», de plus en plus employé par une diversité d'acteurs (presse, organisateurs, collectivités, bars, supporters), mais pour parler de contextes bien différents. ... Lire la suite

  • Coupe du monde 2026 : Pour le Brésil et le Maroc, le show et la qualification
    Coupe du monde 2026 : Pour le Brésil et le Maroc, le show et la qualification
    information fournie par France 24 25.06.2026 07:12 

    Comme face à Haïti (3-0), le Brésil s'est aisément imposé (3-0) contre l'Écosse mercredi pour terminer en tête du groupe C, devant le Maroc, victorieux de Haïti (4-2) dans un match à rebondissements. Une soirée marquée par les débuts dans ce Mondial de Neymar, ... Lire la suite

  • Le Mexique rentre dans les Tchèques et Ochoa dans la légende
    Le Mexique rentre dans les Tchèques et Ochoa dans la légende
    information fournie par So Foot 25.06.2026 05:31 

    Victoire 3-0 du Mexique sur une insignifiante Tchéquie. Une soirée marquée par l’entrée en jeu de Memo Ochoa, le seul à pouvoir s’asseoir à la table de Messi et CR7 en termes de nombres de coupe du monde disputée. Tchéquie 0-3 Mexique Buts : Chávez (55 e ), Quiñones ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank