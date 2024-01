information fournie par So Foot • 24/01/2024 à 22:33

Jalel Kadri démissionne également

Le cimetière des éléphants voit ses rangs se garnir.

Depuis 24 heures, les démissions et les licenciements se succèdent suite aux premiers enseignements de la CAN 2023, avec la fin de la phase de poules. Après Jean-Louis Gasset (Côte d’Ivoire), Chris Hughton (Ghana), Tom Saintfiet (Gambie) et Djamel Belmadi (Algérie), c’est au tour de Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie depuis quasiment deux ans jour pour jour, de quitter son poste.…

AL pour SOFOOT.com