Jakub Jankto, l’Italie n’est plus prête

Deux ans après son départ de la Samp, Jakub Jankto est de retour sur le sol italien. L’international tchèque s’est en effet engagé avec Cagliari. Mais en deux piges, tout a changé.

« Je suis homosexuel et je ne voulais plus le cacher. » Le 13 février dernier, date à 24 heures près symbolique, Jakub Jankto décide de lâcher une petite bombe sur la planète football à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Comme toute personne, je souhaite vivre ma vie en totale liberté, sans crainte, sans souffrance et sans souffrir » , ajoute le milieu de terrain de Getafe, prêté alors au Sparta Prague. Un coming out – chose très rare pour un joueur en activité – suscitant une vague de communiqués en soutien à l’international tchèque. « Félicitations Jakub, tu es une source d’inspiration, le football européen est à tes côtés » , se félicitera notamment l’UEFA. Tout va bien dans le meilleur des mondes donc. Mais seulement deux ans après son départ d’Italie, Jankto a le mal du pays (adoptif) où il a évolué pendant sept saisons (Udinese, Ascoli et Sampdoria). Et ce retour dans la Botte a évidemment fait jaser.

