Jake O’Brien explique pourquoi l’OL voulait jouer malgré tout contre l’OM

Peut-être pour enfin gagner un match cette saison.

Arrivé en fin de mercato estival, Jake O’Brien n’a pas connu des débuts aisés à l’Olympique lyonnais. En plus des sérieux manques sur le terrain, voilà que les Rhodaniens ont été attaqué dans leur bus durant sur trajet pour aller au Vélodrome dimanche. Dans un entretien accordé à The Athletic , l’Irlandais est revenu sur cet incident. « La plupart d’entre-nous avions nos écouteurs sur les oreilles et écoutions de la musique, puis tout d’un coup, il y a eu une grosse détonation » , raconte celui qui campait l’arrière du car. Lui et ses coéquipiers se sont « couverts la tête jusqu’à l’arrivée au stade » . Une fois arrivés au Vélodrome, les joueurs de l’OL avaient la ferme intention d’affronter l’OM malgré tout.…

EL pour SOFOOT.com