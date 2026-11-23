Jadot et Iordanoff, en rupture avec Tondelier, créent un nouveau parti écologiste

Le sénateur écologiste français Yannick Jadot lors d'une visite dans l'usine Renault de Cléon, en Seine-Maritime, le 2 octobre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )

Yannick Jadot et Jérémie Iordanoff, qui ont claqué la porte des Écologistes pour protester contre la main tendue de Marine Tondelier à Jean-Luc Mélenchon, ont annoncé lundi la création d'un nouveau parti, Écologistes et Démocrates.

Cette structure est "un nouveau parti de l'écologie politique, un grand parti de l'écologie politique, qui doit peser demain dans l'ensemble des échéances", a affirmé le député Jérémie Iordanoff lors d'une conférence de presse.

Le sénateur Yannick Jadot, à ses côtés, a accusé son ancienne famille politique de s'être perdue dans une "confusion des valeurs" en ouvrant la porte à un ralliement avec Jean-Luc Mélenchon.

"Rarement les écologistes n'ont aussi peu pesé dans le débat politique", a-t-il regretté.

Il a présenté son parti comme une alternative à celui de Marine Tondelier.

"Nous reprenons le flambeau des valeurs, de l'histoire et de ce qui a fait les grandes heures de l'écologie politique", a-t-il lancé.

Parmi les cinq membres fondateurs, tous transfuges des Écologistes, figurent également Solène Mesnager, Alexis Braud et Stéphanie Dembak-Dijoux.

Jérémie Iordanoff a assuré que "beaucoup" de personnalités et d'élus démissionneraient prochainement pour rejoindre ce nouveau parti, sans donner plus de détails.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, l'écologiste Jérémie Iordanoff, lors d'une séance à la chambre basse du Parlement français, le 30 juin 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La scission a été précipitée par le pas de Marine Tondelier vers Jean-Luc Mélenchon, avec lequel elle s'est dite la semaine dernière "prête à travailler" en vue de 2027.

Yannick Jadot, déjà suspendu temporairement des Écologistes (ex-EELV) pour son soutien au candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann, avait annoncé quitter le parti dans la foulée, tout comme Jérémie Iordanoff.

M. Jadot a estimé impensable de s'allier à Jean-Luc Mélenchon, dont l'arrivée au pouvoir entraînerait "l'effondrement du projet européen".

Écologistes et Démocrates soutiendra la candidature de Raphaël Glucksmann pour la présidentielle.

Questionné sur le risque de division à cinq mois de l'échéance présidentielle, Yannick Jadot a assuré que la création de ce parti ne visait pas à "s'isoler" mais à "participer d'une refondation de la gauche dans la clarté".

Marine Tondelier a mené les Écologistes dans une "impasse", a-t-il jugé.

Jérémie Iordanoff a affirmé que leurs élus continueraient pour l'instant à siéger avec les Écologistes au sein des groupes parlementaires. "Et puis après si c'est compliqué, on verra", a-t-il dit.