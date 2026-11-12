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Jacquet trouve que l'équipe de France a manqué de mordant
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 23:05

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Jacquet trouve que l'équipe de France a manqué de mordant

Jacquet trouve que l'équipe de France a manqué de mordant

Jacquet sans mordant. Oups : la France s’est prise les pieds dans le tapis en Italie (1-3). Zinédine Zidane a perdu son premier match comme sélectionneur des Bleus, ce qui n’a pas trop plu à Jérémy Jacquet. Au micro du diffuseur, le défenseur de Liverpool est revenu sur cette contre-performance. Et, sans surprise, le match s’est joué dans les deux surfaces : « On est tombés face à une équipe qui joue très bien son bloc bas. Maintenant on prend deux premiers buts, je trouve que ce sont les mêmes, sur deux centres. C’est vrai qu’on n’a pas su être vraiment offensifs . On a beaucoup joué, on a essayé, mais je ne sais pas on a fait combien de tirs, mais je pense que c’est ça aussi qui nous a manqué. On a manqué d’efficacité en haut et en bas, quoi. » La France a perdu trois de ses sept derniers matches (3V 1N), c’est autant que lors des 25 précédents (20V 2N).

« Relever la tête »

L’ancien rennais a poursuivi, commentant d’abord l’action du penalty, concédé par son coéquipier Malo Gusto. « Je pense qu’on pouvait gagner ce match, ce soir. Qu’est-ce qui se passe dans nos têtes, je ne sais pas, mais il faut vite relever la tête , parce qu’on a un match dans deux, trois, jours. Il va falloir se qualifier. On a envie de terminer premiers du groupe. » Pour ce faire, les Bleus devront disposer de la Turquie, dimanche, à Bordeaux.…

UL pour SOFOOT.com

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