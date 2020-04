Jacques-Henri Eyraud : "Pape Diouf, c'est quelqu'un qui en imposait"

Déjà averti de la disparation de Pape Diouf en milieu de soirée ce mardi, Jacques-Henri Eyraud, l'actuel président de l'OM, a tenu à rendre hommage à l'un de ses prédécesseurs mais surtout à un homme de valeurs qu'il estimait.

"C'est quelqu'un qui avait un goût pour la langue française, une grande culture. Pour un secteur que l'on évoque souvent comme étant dépourvu d'hommes cultivés, lui sortait du lot. Tout ça a concouru à modeler une personnalité très attachante, très originale, très unique. Et c'est aussi pour cela qu'il a marqué de son empreinte l'histoire de l'Olympique de Marseille."Jacques-Henri Eyraud

C'est quelqu'un que je n'ai pas connu et c'est un immense regret. C'est là qu'on se dit qu'on a raté quelque chose. C'est la vie. C'est quelqu'un que j'ai suivi durant de nombreuses années. Je suis très admiratif du parcours de l'homme, né au Tchad, ayant grandi au Sénégal et arrivé encore très jeune à Marseille. D'avoir eu par la suite cette trajectoire professionnelle, c'est exceptionnel. Ça montre toutes les qualités et le temps de l'homme.Je pense qu'il a fait du très bon travail à la tête de l'Olympique de Marseille. Il a été l'homme de choix difficiles, mais payants. C'est, par exemple, ce fameux match de 2006 avec les Minots qui lui a permis de gagner les cœurs de milliers de supporters. C'était formidablement bien joué. C'était plein d'audace, fidèle au personnage. Je pense qu'il a été l'artisan de l'équipe qui, un an après son départ, est devenu championne de France.D'autres en parleront certainement mieux que moi, mais ce qui m'a frappé chez lui, c'est tout d'abord son physique. Pape Diouf, c'était quelqu'un qui en imposait : il avait une prestance, une présence, beaucoup de charisme. Ensuite, il avait une maîtrise de la langue française qui était exceptionnelle. C'est quelqu'un qui avait un goût pour la langue française, une grande culture. Pour un secteur que l'on évoque souvent comme étant dépourvu d'hommes