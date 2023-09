information fournie par So Foot • 14/09/2023 à 20:36

Jacques-Henri Eyraud annonce son départ sur Linkedin

Beaucoup l’avaient (déjà) oublié.

Ancien président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a officialisé son départ définitif du club phocéen. Et l’ex-patron a fait dans l’original, puisqu’il a utilisé Linkedin pour annoncer la nouvelle. Celui qui semblait occuper un rôle assez flou aux côtés de Frank McCourt a donc dégainé sa plume pour évoquer notamment Steve Mandanda ( « pour sa sagesse et tout ce qu’il représente de fort pour ce club » ), Dimitri Payet ( « ce maestro, qui nous a fait toucher du doigt ce qui est l’essence du sport : donner du plaisir et produire des émotions sans équivalent » ) ou encore Luiz Gustavo ( « un homme exemplaire qui ne triche pas » ).…

