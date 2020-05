Jacques Crevoisier : "Si j'avais la solution miracle..."

Jacques Crevoisier nous a quitté ce dimanche, emporté à 72 ans par une crise cardiaque. En 2008, ce docteur en psychologie, ancien adjoint de Gérard Houllier à Liverpool et consultant à Sochaux, expliquait la base de son métier, alors qu'il faisait passer des tests psychologiques aux jeunes de Tottenham, d' Arsenal ou de Lens.

Jacques Crevoisier est mort

"La manière intuitive que Courbis a de gérer les personnes met en évidence des compétences de communicateur et de meneur d'hommes hors pair. Ce mec a tout compris."

Dans la concentration, l'application, on peut donner des clés à un joueur pour qu'il s'améliore. Après, il y a plusieurs types de joueurs. Le grand joueur, il est bon partout, il n'a besoin de rien. Il a la rage, il a une bonne image de lui, et c'est un leader dès le plus jeune âge. Arsène Wenger m'a dit :Le mec qui n'a pas les caractéristiques psychologiques pour être un footballeur de haut niveau, il ne les aura jamais. On ne peut pas leur demander quelque chose qui n'est pas dans leurs capacités.La formation n'est pas assez poussée. J'ai travaillé à la fédération. Si on a intégré des syllabus de psychologie, c'est qu'on estimait qu'il était important que l'entraîneur ait des compétences psychologiques, et que c'était mieux si eux les avaient plutôt que de faire appel à des compétences extérieures. Mais les volumes horaires ne sont pas extensibles à l'infini. De plus, pour donner des choses à un entraîneur, il faut avoir connu une immersion dans son métier, ses difficultés, que des types qui ont un savoir théorique qu'on leur a inculqué à l'université ne sont pas foutus de comprendre. Ça fait 35 ans que je suis dans le milieu du sport, et je garde une humilité totale, quand on voit les problèmes de confiance actuellement à Sochaux, si j'avais la solution miracle...