information fournie par So Foot • 23/09/2023 à 12:25

Jacques Abardonado veut se différencier de Marcelino

Il a remplacé Marcelino García Toral au pied levé, et n’est pas près de lâcher.

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jacques Abardonado s’est présenté en conférence de presse ce samedi pour parler de Pablo Longoria et de sa situation ou encore du match contre le Paris Saint-Germain comptant pour la sixième journée de Ligue 1. Au sujet de son président, qui a décidé de rester à son poste, le coach a fait part de sa satisfaction : « Le groupe a été solidaire à l’Ajax, ce n’était pas évident. Mais que notre président conforte sa décision, ça rassure tout le monde. On a l’appui de notre président, c’est un soulagement. » Et de continuer, à propos de son cas personnel : « Aucune information, je suis à la disposition du club. Si je dois repartir demain avec la N3, ce sera avec grand plaisir. Pour moi, c’est une opportunité. » …

FC pour SOFOOT.com