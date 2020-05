Jacky Duguépéroux : "Je ne vais pas leur interdire de sortir le samedi soir"

Entraîneur le plus titré de l'histoire du Racing, Jacky Duguépéroux n'est plus apparu sur un banc de touche depuis mai 2016 et le retour de l'institution strasbourgeoise parmi l'élite. Mais quatre ans plus tard, il signe son retour en devenant le coach de l'US Meistratzheim (D5) qui évolue au plus petit niveau amateur. Un choix en apparence surprenant, mais qui sonne en réalité comme une évidence pour le champion de France 1979.

"Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, je pensais d'ailleurs que la nouvelle passerait beaucoup plus discrètement."

Stéphane

J'habite dans un petit village à dix kilomètres, et qui n'est pas plus grand que celui-là. À Sélestat, il y a Alsa'Sports, un média auquel je participe en tant que consultant à l'émission. Jonathan Helbling, un jeune journaliste qui s'en occupe, est joueur de Meistratzheim depuis tout petit, et le président du club est un ami à lui. C'est un tout petit club de village qui est au plus bas niveau alors qu'il y a quelques années, il était cinq divisions au-dessus. Il y a quelques mois, après une émission, il a évoqué l'idée que je devienne l'entraîneur de l'équipe, et c'est parti comme ça. Apparemment, c'est un peu quelque chose pour eux que j'aille là-bas. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, je pensais d'ailleurs que la nouvelle passerait beaucoup plus discrètement.Si, mais vous savez, quand j'ai quitté le Racing, personne n'est venu me voir pour savoir si je voulais donner un coup de main. Que ce soit en N3, ou en D5. Je ne sais pas pourquoi, ils ont peut-être pensé que j'allais tout rejeter. Mais le football, pour moi, est un loisir. Ce n'est pas parce qu'on était dans le monde pro qu'on rejette le monde amateur, duquel on est tous issus. Ce n'est pas un défi, c'est pour rendre service à des gens que j'apprécie.