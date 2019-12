« Jack Ma, le Bill Gates de la Chinafrique »

Pour notre chroniqueur, l'ancien patron d'Alibaba, qui a lancé une fondation pour soutenir les entrepreneurs africains, incarne le vrai « soft power » à la chinoise.

Chronique. Philanthrope ou homme d'affaires, qui est vraiment Jack Ma ? Le fondateur d'Alibaba, la plateforme de vente sur Internet devenue en vingt ans l'une des entreprises les plus lucratives de Chine, s'est trouvé une nouvelle passion : l'Afrique. Ou plutôt les entrepreneurs africains. Tout comme le milliardaire américain Bill Gates, fondateur de Microsoft, Jack Ma a pris sa retraite au sommet de sa gloire, à 55 ans, et a mis une partie de sa fortune au service du continent. Si la Fondation Bill et Melinda Gates [partenaire du Monde Afrique], dotée d'une confortable enveloppe de 50 milliards de dollars, se concentre sur les secteurs de la santé et de l'agriculture en Afrique, celle du milliardaire chinois est focalisée sur les nouvelles technologies.

Telle une star de cinéma, il est parti en tournée, en novembre, du Togo à l'Ethiopie en passant par le Nigeria. Seul en scène, il a déroulé son discours d'entrepreneur, vantant les mérites d'une économie chinoise innovante qui a réussi à sortir de la pauvreté 800 millions de personnes en quarante ans. « L'Afrique aujourd'hui est comme la Chine il y a vingt ans. Nous n'avions rien et c'est une opportunité », a-t-il lancé. Si l'homme est un brin plus glamour que les austères ministres chinois, son discours ressemble trait pour trait à celui déroulé lors des grand-messes de la Chinafrique à Pékin ou Johannesburg. « La Chine est un modèle de développement pour le continent », martèle, en substance, la propagande. Plus fort que la télévision d'Etat ou les journaux officiels, Jack Ma incarne, lui, le vrai « soft power », celui qui fait rêver.

