Jack Lang : « N'abandonnons pas l'enseignement de l'arabe aux religieux »

« Il y a des combats à mener contre l'air du temps », écrit Jack Lang dans les premières pages de La Langue arabe, trésor de France (Cherche-Midi). Un plaidoyer courageux, truffé de références historiques, pour donner une place dans l'enseignement public à cette langue « un peu plus étrangère que les autres ». Le président de l'Institut du monde arabe, qui a créé une certification internationale de maîtrise de l'arabe (CIMA), bat en brèche toutes les idées reçues autour de cette langue. Il est urgent, selon lui, de l'arracher aux religieux et aux thuriféraires du communautarisme. Au même titre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou le chinois, l'arabe peut être le pilier d'un plurilinguisme véritable. En septembre 2018, après la parution d'un rapport de l'Institut Montaigne, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait lui-même déclaré qu'il fallait développer l'enseignement de l'arabe et « donner du prestige » à cette langue, trop souvent apprise dans des « structures dédiées avec des dérives communautaristes ». Plusieurs responsables de LR et du RN l'avaient accusé de vouloir rendre obligatoire l'arabe à l'école...Le Point : La dernière fois qu'un responsable politique français (le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer) a dit qu'il fallait développer l'enseignement de l'arabe à l'école, il a été accusé de commettre une « lourde faute envers la cohésion nationale »?...