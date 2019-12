So Foot • 04/12/2019 à 14:00

Jack Grealish, un lion en devenir

À 24 ans et après trois longues saisons en Championship, Jack Grealish réussit un début de saison tonitruant avec Aston Villa. Milieu anglais le plus décisif de Premier League, le natif de Birmingham attend désormais avec impatience sa première cape avec les Three Lions. Pour cela, rien de mieux que de marcher sur Chelsea mercredi soir.

ChelseaAston Villa le 04/12/2019 à 20:30 Premier League Diffusion sur

" Jamie Carragher décrit à la perfection ce qu'Andreas Pereira a vécu dimanche dernier lors du nul entre Manchester United et Aston Villa (2-2). On jouait alors la dixième minute de jeu, lorsque Jack Grealish a décidé de fixer le Brésilien, avant d'envoyer une frappe enveloppée somptueuse dans la lucarne de David de Gea. Quatre-vingts minutes plus tard, après un match de patron, le jeune Anglais a offert sa tunique à la mère de son entraîneur, Dean Smith. Une action à l'opposé même de l'image deque l'Angleterre lui