Jack Grealish présente ses excuses

L’heure est au pardon. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux et relayé par son club ce jeudi, Jack Grealish a présenté ses excuses aux fans d’Everton. Le milieu offensif avait été écarté du groupe par David Moyes suite à un fâcheux souci d’assiduité lors d’un entraînement.

L’Anglais a tenu à faire son mea culpa auprès des supporters : « Ça fait du bien d’être de retour sur le terrain avec les gars aujourd’hui, après quelques belles journées d’entraînement ! Je tiens à m’excuser auprès des supporters et de tout le monde au club de ne pas avoir pu aider l’équipe ces dernières semaines. J’adore jouer pour ce club et j’ai hâte de rejouer devant vous avec le maillot d’Everton. À très bientôt. » …

AP pour SOFOOT.com