information fournie par So Foot • 07/05/2023 à 12:44

Jack Grealish : « Je dis à Haaland, ‘tais-toi et va dans ton bain de glace !’ »

My way.

Joueur le plus cher de l’histoire de Manchester City, Jack Grealish donne enfin la pleine mesure de son potentiel cette saison, après un premier exercice compliqué. L’ancien capitaine d’Aston Villa, réputé comme un gros fêtard, assure pourtant ne pas avoir changé ses habitudes dans un entretien au Daily Mail , et toujours s’autoriser quelques sorties. « Tout le monde est différent, n’est-ce pas ? Regardez Erling. C’est le meilleur professionnel que j’aie jamais vu. (…) Dix heures de traitement par jour, bains de glace, régime, etc. C’est pour ça qu’il est ce qu’il est. Mais je ne pourrais pas être comme ça » , explique-t-il.…

