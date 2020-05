Jabulani but ni soumis

Avant le mondial sud-africain, les débats ne concernaient pas seulement l'équipe de France de Raymond Domenech. Les discussions sur Jabulani, le ballon officiel de la FIFA, vont même avoir lieu durant la phase finale, tant les attaquants peinent à l'apprivoiser et les gardiens à le capter. Jamais un ballon n'avait autant fait polémique. Et seul un magicien aura découvert les mystère de Jabulani : Diego Forlán.

Des ballons trop légers, vraiment ?

"C'est un ballon de plage !"

Une trajectoire flottante, un ballon qui s'arrête de tourner avant de subitement s'envoler et de blesser quelques supporters présents en tribune... Rarement un ballon n'aura autant fait parler de lui que le Jabulani, sphère officielle du mondial 2010. Avant l'évènement, deux camps naissent : celui de ceux qui pensent pouvoir apprivoiser ce petit projectile imprévisible et celui de ceux qui n'arrivent pas du tout à le contrôler. En décembre 2019, il a pourtant été présenté en grande pompe au Cap par David Beckham, soit un mec qui connaît deux ou trois choses en trajectoire et qui n'a pas hésité à vanter la qualité des huit panneaux 3D du Jabulani.En zoulou, Jabulani signifie "célébrer". Une blague selon Diego Maradona, alors sélectionneur de l'Argentine qui, après une victoire face à la Grèce (2-0), n'hésite pas à défendre Lionel Messi, victime des caprices du ballon sud-africain :Maradona joint le geste à la parole et mime un zigzag avec le bras. Messi repartira du mondial avec un chiffre dans les poches : aucun but marqué en cinq rencontres disputées.Mais, si les attaquants s'en plaignaient, le Jabulani était-il pour autant un atout pour les portiers ? Pas vraiment. Lors de la compétition, nombreux sont les gardiens ayant encaissé un but après avoir relâché préalablement le ballon, à l'image de l'Uruguayen Fernando Muslera. Tout sauf une surprise pour le gardien américain Tim Howard qui, avant la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com